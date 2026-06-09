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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال؛

پیروزی پُر گل فرد البرز و صدرنشینی ادامه دار نساجی در لیگ دسته اول

پیروزی پُر گل فرد البرز و صدرنشینی ادامه دار نساجی در لیگ دسته اول

در هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال تیم نساجی مازندران با وجود توقف مقابل حریف خود همچنان صدرنشین باقی ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه شنبه ۱۹ خرداد با انجام ۷ بازی پیگیری شد که در پُرگل ترین بازی تیم فرد البرز موفق شد تیم نود ارومیه را شکست دهد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* نیروی زمینی صفر - آریو اسلامشهر صفر
* نود ارومیه صفر - فرد البرز ۶
* سایپا صفر - هوادار صفر
* بعثت کرمانشاه یک - کاراگستر (مس سونگون) صفر
* مس کرمان صفر - نفت و گاز گچساران صفر
* نساجی ۲ - شناورسازی قشم صفر
*صنعت نفت آبادان صفر - پارس جنوبی جم ۲

با نتایج به دست آمده تیم نساجی همچنان در صدر جدول باقی ماند اما مس شهر بابک این شانس را دارد تا در بازی فردا و با کسب سه امتیاز فاصله خود با صدر جدول حفظ کند.

برنامه بازی های فردا لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* داماش گیلان - مس شهر بابک (ساعت: ۱۷:۰۰)
* پالایش نفت بندعباس - شهرداری نوشهر (شاهین نوشهر) (ساعت: ۱۸:۰۰)

پیروزی پُر گل فرد البرز و صدرنشینی ادامه دار نساجی در لیگ دسته اول
جدول لیگ دسته اول در پایان بازی های امروز

کد مطلب 6855413

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