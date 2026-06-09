پیروزی پُر گل فرد البرز و صدرنشینی ادامه دار نساجی در لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال امروز سه شنبه ۱۹ خرداد با انجام ۷ بازی پیگیری شد که در پُرگل ترین بازی تیم فرد البرز موفق شد تیم نود ارومیه را شکست دهد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* نیروی زمینی صفر - آریو اسلامشهر صفر

* نود ارومیه صفر - فرد البرز ۶

* سایپا صفر - هوادار صفر

* بعثت کرمانشاه یک - کاراگستر (مس سونگون) صفر

* مس کرمان صفر - نفت و گاز گچساران صفر

* نساجی ۲ - شناورسازی قشم صفر

*صنعت نفت آبادان صفر - پارس جنوبی جم ۲

با نتایج به دست آمده تیم نساجی همچنان در صدر جدول باقی ماند اما مس شهر بابک این شانس را دارد تا در بازی فردا و با کسب سه امتیاز فاصله خود با صدر جدول حفظ کند.

برنامه بازی های فردا لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* داماش گیلان - مس شهر بابک (ساعت: ۱۷:۰۰)

* پالایش نفت بندعباس - شهرداری نوشهر (شاهین نوشهر) (ساعت: ۱۸:۰۰)