بعثت کرمانشاه در اندیشه پایان ناکامی برابر پارس جنوبی جم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته سیوچهارم لیگ آزادگان، روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه از ساعت ۱۹:۴۵ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف پارس جنوبی جم میرود. این مسابقه همزمان با سایر دیدارهای این هفته برگزار خواهد شد.
بعثت در حالی به استقبال این دیدار میرود که با ۳۵ امتیاز از ۳۳ مسابقه در جایگاه یازدهم جدول قرار دارد. نماینده کرمانشاه تاکنون ۹ پیروزی، ۱۱ تساوی و ۱۳ شکست را ثبت کرده و برای بهبود جایگاه خود در جدول به دنبال کسب سه امتیاز خانگی است. در مقابل، پارس جنوبی جم با ۵۴ امتیاز در رتبه پنجم ایستاده و یکی از تیمهای بالانشین لیگ به شمار میرود.
بعثت در هفتههای اخیر روزهای دشواری را پشت سر گذاشتهاند و در پنج دیدار گذشته خود چهار شکست و یک تساوی را تجربه کردهاند؛ موضوعی که باعث شده این تیم با انگیزه پایان دادن به روند ناکامیها برابر پارس جنوبی به میدان برود. در سوی مقابل، پارس جنوبی در پنج مسابقه اخیر خود سه پیروزی و دو تساوی کسب کرده و با آمادگی مطلوب راهی کرمانشاه میشود.
نگاهی به تقابلهای اخیر دو تیم نیز نشان میدهد بعثت هنوز موفق به شکست پارس جنوبی نشده است. دو تیم در سه رویارویی گذشته، دو بار به تساوی رسیدهاند و یک بار نیز پارس جنوبی به پیروزی دست یافته است؛ دیدار رفت فصل جاری نیز با نتیجه بدون گل به پایان رسید.
بعثت امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود، ضمن پایان دادن به روند نتایج نامطلوب هفتههای اخیر، برابر یکی از مدعیان لیگ نتیجه مطلوبی کسب کرده و جایگاه خود را در جدول ردهبندی بهبود ببخشد.
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