نساجی صدرنشین ماند/ مس شهربابک برنده بازی بزرگ هفته

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست‌وهفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز سه‌شنبه ۱۲ خرداد با برگزاری ۹ دیدار پیگیری شد که در مهم‌ترین مسابقات، تیم فوتبال نساجی مازندران موفق شد در دیداری خانگی داماش گیلان قعرنشین را شکست دهد تا شاگردان رضا عنایتی همچنان جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی حفظ کنند.

در دیگر دیدار حساس این هفته نیز تیم مس شهربابک با ارائه نمایشی برتر، در خانه با نتیجه ۲ بر صفر از سد صنعت نفت آبادان گذشت تا ضمن کسب سه امتیاز ارزشمند، فاصله دو امتیازی خود با صدر جدول را حفظ کرده و همچنان به صعود و کسب عنوان قهرمانی امیدوار باقی بماند.

تیم مس سونگون (کارا گستر) هم موفق شد با پیروزی مقابل حریف خود از منطقه سقوط فاصله بگیرد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال به شرح زیر است:

* مس سونگون (کارا گستر) یک - نیروی زمینی صفر

* هوادار ۲ - نود ارومیه صفر

* فرد البرز صفر - مس کرمان ۲

* مس شهربابک ۲ - صنعت نفت آبادان صفر

* نساجی ۲ - داماش صفر

* آریو یک - شهرداری نوشهر یک

* شناورسازی یک - سایپا ۲

* نفت و گاز گچساران صفر - بعثت کرمانشاه صفر

* پارس جنوبی صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر