به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) مجلس، در تذکری نسبت به تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خارج کردن ۴ هزار و ۵۳۳ قلم کالا از شمول نرخ ارز بازار مبادله انتقاد کرد و درباره افزایش هزینه واردات این کالاها و پیامدهای تورمی آن در بازار هشدار داد.



وی با اشاره به اینکه اجرای این تصمیم موجب افزایش بیش از ۱۰۰ هزار تومانی نرخ ارز تخصیصی به کالاهای مذکور خواهد شد، اظهار کرد: آثار این تصمیم طی یک ماه آینده در قیمت کالاهای مختلف نمایان می‌شود و در شرایطی که کشور با جنگ تمام‌عیار اقتصادی روبه‌رو است، اتخاذ چنین تصمیماتی می‌تواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.



صمصامی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تصریح کرد: به جای اینکه به دنبال افزایش حقوق یا بالا بردن اعتبار کالابرگ باشیم، باید مانع گرانی شویم و دولت از اجرای تصمیماتی که زمینه افزایش قیمت کالاها را فراهم می‌کند، جلوگیری کند.



این نماینده مجلس در پایان از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست با تذکر به دولت، موضوع نامه وزارت صمت به بانک مرکزی را پیگیری کند و برای جلوگیری از اجرای این تصمیم و افزایش هزینه واردات کالاها اقدامات لازم را انجام دهد.