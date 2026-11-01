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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

ایده‌های نخبگان روی پرده سینما می‌رود

ایده‌های نخبگان روی پرده سینما می‌رود

بنیاد ملی نخبگان با همکاری بنیاد سینمایی فارابی و مشارکت معاونت علمی فرصت تازه‌ای را برای حضور و نقش‌آفرینی استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی در عرصه حرفه‌ای سینما فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در قالب این فراخوان، از ایده‌ها و طرح‌های سینمایی بلند با محوریت پیشرفت‌های علمی کشور، شرکت‌های دانش‌بنیان، زندگی مفاخر و نخبگان، مسائل اجتماعی، هویت ایرانی ـ اسلامی و موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حمایت می‌شود.

نویسندگان، کارگردانان و تهیه‌کنندگانی که دست‌کم یکی از عوامل اصلی گروه تولید، از برگزیدگان طرح‌های بنیاد ملی نخبگان باشد و دارای سابقه تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مرتبط باشند، امکان ثبت‌نام در این فراخوان را دارند.

طرح‌های واجد شرایط پس از ارزیابی و داوری تخصصی، با حمایت معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان و راهبری تخصصی بنیاد سینمایی فارابی، مسیر توسعه و تولید آثار سینمایی را طی خواهند کرد.

مهلت ثبت درخواست تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده و سامانه ثبت‌نام به این آدرس https://sina.bmn.ir/group/guest/1031 است.

کد مطلب 6996224
مهتاب چابوک

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