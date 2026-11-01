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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

هشدار زرد هواشناسی قم صادر شد

هشدار زرد هواشناسی قم صادر شد

قم- اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد، فعالیت سامانه بارشی همراه با جریانات همرفتی را تا سه‌شنبه هفته جاری در استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان قم، زمان شروع سامانه بارشی ظهر یکشنبه و زمان پایان آن بعدازظهر سه‌شنبه خواهد بود.

این سامانه از تراز میانی جو عبور می‌کند و اثرات آن به‌صورت وزش باد نسبتاً شدید، بارش رگباری باران و احتمال رخداد رعدوبرق در تمام مناطق استان نمایان می‌شود.

همچنین وقوع گرد و خاک در برخی مناطق و کاهش دید افقی در معابر محتمل است.

بر اساس توصیه‌های منتشرشده از سوی اداره کل هواشناسی استان قم، سالمندان، کودکان، افراد آسیب‌پذیر و بیماران تنفسی باید از ترددهای غیرضروری و حضور در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های پزشکی را مدنظر قرار دهند.

اداره کل هواشناسی استان قم همچنین اعلام کرد: تمام مناطق استان قم تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار دارد و مخاطرات همراه با آن باید جدی گرفته شود.

کد مطلب 6996318

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