هشدار زرد هواشناسی قم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان قم، زمان شروع سامانه بارشی ظهر یکشنبه و زمان پایان آن بعدازظهر سه‌شنبه خواهد بود.

این سامانه از تراز میانی جو عبور می‌کند و اثرات آن به‌صورت وزش باد نسبتاً شدید، بارش رگباری باران و احتمال رخداد رعدوبرق در تمام مناطق استان نمایان می‌شود.

همچنین وقوع گرد و خاک در برخی مناطق و کاهش دید افقی در معابر محتمل است.

بر اساس توصیه‌های منتشرشده از سوی اداره کل هواشناسی استان قم، سالمندان، کودکان، افراد آسیب‌پذیر و بیماران تنفسی باید از ترددهای غیرضروری و حضور در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های پزشکی را مدنظر قرار دهند.

اداره کل هواشناسی استان قم همچنین اعلام کرد: تمام مناطق استان قم تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار دارد و مخاطرات همراه با آن باید جدی گرفته شود.