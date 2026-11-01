پیگیری انتقال انبار نفت شهران

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵، با اشاره به بازدید میدانی مسئولان از محدوده انبار نفت شهران و خانه‌های مسکونی مجاور آن گفت: این بازدید با هدف بررسی مخاطرات فعالیت انبار نفت، ارزیابی وضعیت ایمنی و امنیتی مجموعه و محلات پیرامونی و پیگیری جابه‌جایی این مجموعه و تعیین تکلیف خانه‌های مجاور انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازدید، ابعاد مختلف مخاطرات ناشی از فعالیت انبار نفت در مجاورت بافت‌های مسکونی، پیامدهای حوادث رخ‌داده در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای حفاظت از جان و مال شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

توافق بر جانمایی جدید و جابه‌جایی کامل انبار نفت

یکی از مهم‌ترین محورهای این بازدید، موضوع انتقال کامل انبار نفت شهران بود که حاضران بر ضرورت جابه‌جایی این مجموعه و انجام مطالعات و اقدامات لازم برای جانمایی جدید آن اتفاق نظر داشتند. بر این اساس، انتقال کامل انبار نفت به‌عنوان راهکار بلندمدت کاهش مخاطرات این مجموعه مورد تأکید قرار گرفت.

محدودسازی ذخیره‌سازی در شرایط فعلی

در بخش دیگری از این بازدید، با توجه به ضرورت کاهش مخاطرات تا زمان انتقال کامل مجموعه، بر مدیریت فعالیت انبار نفت در شرایط فعلی تأکید شد. در این چارچوب، فعالیت مجموعه در حد عملکرد ترمینالی و بدون ذخیره‌سازی گسترده فرآورده‌های نفتی به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت مطرح شد.

تعیین تکلیف و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده

رسیدگی به وضعیت خانه‌های آسیب‌دیده در محدوده پیرامونی انبار نفت نیز از دیگر موضوعات مهم این بازدید بود. حاضران بر ضرورت تسریع در بررسی خسارات، تعیین تکلیف وضعیت مالکان و ساکنان و مشخص‌شدن سازوکار جابه‌جایی یا بازسازی واحدهای مسکونی تأکید کردند.

در ادامه، مسائل مرتبط با ایمنی، امنیت، ملاحظات زیست‌محیطی و حفاظت از باغات و محلات مسکونی مجاور نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی مستمر میان وزارت کشور، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سازمان مدیریت بحران و مدیریت شهری برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده تأکید شد.

مدیریت شهری منطقه ۵ با تأکید بر ضرورت صیانت از جان و مال شهروندان، پیگیری موضوع جابه‌جایی انبار نفت شهران، کاهش مخاطرات فعالیت فعلی و تعیین تکلیف و بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده را تا حصول نتیجه از دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد کرد.