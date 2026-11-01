محکومیت میلیاردی دو متخلف اقتصادی در میانه و جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حضرتی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات این پرونده‌ها اظهار کرد: در پرونده نخست، ۴۸۰ کیسه کود شیمیایی یارانه‌ای اوره در یک انبار مرغداری واقع در روستای اونلیق شهرستان میانه کشف شد که پس از بررسی‌های قضایی، تخلف یکی از متهمان در نگهداری ۳۱۶ کیسه از این کودها بدون حواله قانونی محرز شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی افزود: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان میانه با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متهم را علاوه بر ضبط ۳۱۶ کیسه کود شیمیایی به نفع دولت، به پرداخت چهار میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

حضرتی با اشاره به وضعیت سایر متهمان این پرونده خاطرنشان کرد: دو نفر دیگر که کودهای شیمیایی را از مبادی رسمی و به‌صورت قانونی دریافت کرده بودند، به دلیل احراز مالکیت قانونی و نبود سوءنیت، از اتهامات انتسابی تبرئه شدند.

جریمه ۵.۷ میلیارد ریالی قاچاق در مرز نوردوز

وی در تشریح پرونده دوم نیز گفت: مأموران مرزبانی هنگام بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری در پل نوردوز، ۲۰ باکس سیگار خارجی ممنوع‌الورود به تعداد چهار هزار نخ و ۸۰ لیتر گازوئیل یارانه‌ای را که بدون مجوز قانونی برای خروج از کشور به مقصد ارمنستان حمل می‌شد، کشف و توقیف کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان جلفا پس از بررسی پرونده، متهم را به ضبط کالاهای مکشوفه و پرداخت جریمه‌ای معادل سه برابر ارزش سیگارهای قاچاق و دو برابر ارزش گازوئیل محکوم کرد.

به گفته حضرتی، با توجه به ارزش وسیله نقلیه مورد استفاده در این تخلف، جریمه‌ای معادل ارزش کالاهای مکشوفه نیز به‌عنوان جریمه حامل به محکومیت اضافه شد و مجموع جریمه نقدی متهم به پنج میلیارد و ۷۳۱ میلیون ریال رسید.

وی تأکید کرد: رسیدگی به تخلفات مربوط به نگهداری و توزیع غیرقانونی نهاده‌های یارانه‌ای و قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی با هدف صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از اخلال در نظام توزیع و اقتصاد کشور با جدیت دنبال می‌شود.