حجت الاسلام اشجری: راهپیمایی ۱۳ آبان در ۶۲ نقطه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) با بیان اینکه ملت مبعوث‌ شده ایران به‌ویژه گیلانیان غیور و ولایت‌مدار، بیش از هشت ماه است که با مقاومت و حضور گسترده و پرشور در میادین و خیابان‌های شهرها و روستاها سنگ‌تمام گذاشته‌اند، گفت: اجتماعات مردمی شبانه به‌منظور خون‌خواهی قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای و بیعت با ولی امر مسلمین امام سیدمجتبی خامنه‌ای ضمن نمایش وحدت و اعلام وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موجب تقویت روحیه و اقتدار نیروهای مسلح و ناامیدی و شکست دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی شده است.

وی با بیان اینکه زبان از تقدیر و تشکر از حماسه‌آفرینی‌های مردم بصیر و مبارز ایران قاصر است، اظهار کرد: یوم‌الله سیزدهم آبان، تجلی خشم انقلابی و فریاد رسای ملت مقتدر و سرافراز ایران در محکومیت جنایات سبعانه و توطئه‌های خصمانه استکبار جهانی و اعلام انزجار از سردمداران جبهه کفر و ظلم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اینکه راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان، نماد خروش ملت آزاده ایران علیه تهدیدها و تجاوزهای استکبار جهانی است، تأکید کرد: مردم انقلابی ایران با حفظ وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان، پیکره پوشالی استکبار جهانی را به آتش کشیدند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی را برافراشته نگاه داشتند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه تاکنون دو نشست استانی ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) برگزار شده است، گفت: این ستاد با هدف تبیین نقش استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه با تأکید بر جنایات آنان در ایران، لبنان و غزه؛ آگاهی‌بخشی به نسل جوان و نوجوان درباره ریشه‌های تاریخی استکبارستیزی انقلاب اسلامی؛ تقویت وحدت و همبستگی میان ملت‌های مستقل و نشان‌دادن ایران و جبهه مقاومت به‌عنوان کانون مبارزه با استکبار؛ تقویت روحیه مقاومت و پایداری با الهام‌گیری از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های اخیر؛ و ترغیب و سازماندهی حداکثری مردم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه شعار محوری یوم‌الله سیزدهم آبان سال جاری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» اعلام شده است، تصریح کرد: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور دشمن‌کوب اقشار مختلف جامعه به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، در ۶۲ نقطه استان گیلان برگزار می‌شود.

۱۳ آبان در گیلان رنگ‌وبوی فاطمی می‌گیرد

حجت‌الاسلام اشجری، سخنران راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان شهر رشت را دکتر حشمت‌الله قنبری (استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ اسلام) اعلام کرد و افزود: این راهپیمایی ساعت ۹ صبح چهارشنبه از سه مسیر «سپاه پاسداران، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی، میدان شهدای ذهاب»، «دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی، میدان شهدای ذهاب» و «مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم‌الهدی، میدان شهدای ذهاب» برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان به هم‌زمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ایام فاطمیه و سوگواری شهادت حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا (س)، اشاره کرد و گفت: مراسم و برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان با صبغه فاطمی برگزار می‌شود.

وی از سخنرانی دانشجویان انقلابی پیش از خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۵ آبان در ۳۰ میعادگاه خبر داد و افزود: از ظرفیت اجتماعات مردمی شبانه به‌منظور تبیین جنایات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان و همچنین زمینه‌سازی برای حضور شکوهمند مردم در راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان بهره‌مند خواهیم شد.

حجت‌الاسلام اشجری با بیان اینکه زنگ استکبارستیزی در مدارس سراسر استان نواخته خواهد شد، اظهار کرد: مساجد و بقاع متبرکه شاخص استان با عنایت به هم‌زمانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با ایام فاطمیه، از ظرفیت مناسبی برای تبیین ضرورت مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی برخوردار هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه برنامه‌های متعدد و بسیار متنوعی برای اقشار مختلف جامعه در ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان استان تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری یادواره‌های شهدای دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان با محوریت رهبر شهید انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای دیدار گروه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی با خانواده معظم شهدا؛ تولید و پخش برنامه‌های جذاب تلویزیونی و رادیویی؛ برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های بصیرتی دانشجویی و دانش‌آموزی؛ برگزاری مسابقات و نمایشگاه‌های متعدد فرهنگی، هنری و ادبی؛ تولید محتوای هنری و ادبی همچون کلیپ، نماهنگ، پوستر، عکس‌نوشته، موشن‌گرافی، پادکست، یادداشت، مقاله و...؛ برگزاری عصر شعر مقاومت؛ برگزاری فعالیت‌های قرآنی؛ تولید و اجرای سرود؛ اکران فیلم‌های سینمایی و اجرای نمایش‌های حوزه مقاومت؛ راه‌اندازی کمپین‌های مجازی؛ تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری و روستایی، بخشی از این برنامه‌ها است.