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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

کلیداولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی۱۴۰۵ منتشر شد؛ اعلام زمان اعتراض

کلیداولیه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی۱۴۰۵ منتشر شد؛ اعلام زمان اعتراض

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی پنجشنبه ۷ آبان ماه با حضور ۱۳ هزار و ۶۳۵ داوطلب برگزار شد.

آزمون کتبی در ۶۵ رشته یا مجموعه رشته در گروه رشته های علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی در ۲۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی برگزار شده است.

کلید اولیه آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی امروز ۱۰ آبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

فرم بررسی سوالات و ارسال اعتراض در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

داوطلبان آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی فقط به صورت اینترنتی در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان می توانند فرم اعتراض به سوالات را تکمیل و ارسال کنند.

پس از بررسی اعتراضات کلید نهایی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ساعت ۱۸ به بعد روز ۲۴ آبان منتشر می شود.

کد مطلب 6996359

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