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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸

کارت آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

کارت آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

کارت آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی ۷ آبان ماه برگزار می شود.

کارت آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی از امروز ۴ آبان ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس قرار گرفت.

۱۳ هزار و ۶۳۵ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند. آزمون کتبی در ۶۵ رشته یا مجموعه رشته در گروه رشته های علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی در ۲۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی برگزار می شود.

براساس برنامه زمان بندی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پزشکی، توزیع کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۴ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ صورت می گیرد.

آزمون کتبی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در روز ۷ آبان ۱۴۰۵ برگزار می شود و پس از آن کلید اولیه ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۰ آبان اعلام می شود.

مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان انجام می شود و در نهایت کلید نهایی ساعت ۱۸ به بعد روز ۲۴ آبان منتشر می شود

کد مطلب 6990336

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