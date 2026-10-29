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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی ۱۴۰۵ برگزار شد

آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی گروه علوم پزشکی ۱۴۰۵ برگزار شد

رقابت ۱۳ هزار داوطلب در آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی امروز ۷ آبان ماه برگزار شد.

ثبت نام در این آزمون از ۲۵ مرداد آغاز شد و تا ۲ شهریور ادامه داشت و فرصت مجدد ثبت نام، ویرایش و تکمیل مدارک در روزهای ۵ تا ۷ مهرماه ۱۴۰۵ ارائه شد. در نهایت تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۵ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند.

آزمون کتبی در ۶۵ رشته یا مجموعه رشته در گروه رشته های علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی در ۲۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی برگزار شده است.

براساس برنامه زمان بندی آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (Ph.D by Research) رشته های علوم پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی پس از برگزاری آزمون، کلید اولیه ساعت ۱۸ به بعد روز ۱۰ آبان اعلام می شود.

مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون (فقط به صورت اینترنتی) در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۶ آبان انجام می شود و در نهایت کلید نهایی ساعت ۱۸ به بعد روز ۲۴ آبان منتشر می شود.

کد مطلب 6993502

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