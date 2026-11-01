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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۴۲

رستمی: پیکر نوجوان ۱۵ ساله مفقودشده در مانه پیدا شد

رستمی: پیکر نوجوان ۱۵ ساله مفقودشده در مانه پیدا شد

بجنورد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از پیدا شدن پیکر یک نوجوان ۱۵ ساله مفقودشده در محدوده روستای بازار قارناس شهرستان مانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک نوجوان ۱۵ ساله در محدوده روستای بازار قارناس شهرستان مانه، تیم امدادونجات شعبه مانه صبح شنبه دهم آبان‌ماه برای جست‌وجو و یافتن وی به منطقه اعزام شد.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: این نوجوان از روز گذشته مفقود شده بود و پس از جست‌وجوهای اولیه توسط اهالی منطقه، ساعت ۰۸:۵۹ صبح شنبه موضوع به جمعیت هلال‌احمر اطلاع داده شد.

رستمی ادامه داد: نجاتگران شعبه مانه پس از حضور در منطقه و آغاز عملیات جست‌وجو، حدود ۲۰ دقیقه بعد پیکر این نوجوان را در حاشیه رودخانه پیدا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پیکر فرد فوت‌شده پس از انجام اقدامات لازم تحویل عوامل مربوط شد.

کد مطلب 6996365

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