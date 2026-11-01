رستمی: پیکر نوجوان ۱۵ ساله مفقودشده در مانه پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رستمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی یک نوجوان ۱۵ ساله در محدوده روستای بازار قارناس شهرستان مانه، تیم امدادونجات شعبه مانه صبح شنبه دهم آبان‌ماه برای جست‌وجو و یافتن وی به منطقه اعزام شد.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: این نوجوان از روز گذشته مفقود شده بود و پس از جست‌وجوهای اولیه توسط اهالی منطقه، ساعت ۰۸:۵۹ صبح شنبه موضوع به جمعیت هلال‌احمر اطلاع داده شد.

رستمی ادامه داد: نجاتگران شعبه مانه پس از حضور در منطقه و آغاز عملیات جست‌وجو، حدود ۲۰ دقیقه بعد پیکر این نوجوان را در حاشیه رودخانه پیدا کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی خاطرنشان کرد: پیکر فرد فوت‌شده پس از انجام اقدامات لازم تحویل عوامل مربوط شد.