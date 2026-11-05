گزارش خبرنگار مهر، محسن رضائی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل بهزیستی شاهرود از تداوم حمایت‌های مالی این اداره از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو و کودکان نیازمند حمایت خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۷۴ خانوار دارای فرزند چندقلو تحت پوشش خدمات حمایتی بهزیستی قرار دارند که ماهانه بیش از ۴۶۵ میلیون تومان کمک هزینه دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این اعتبارات برای جبران بخشی از هزینه‌های نگهداری، تربیت و تأمین نیازهای کودکان پرداخت می‌شود، افزود: حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو و فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و پرورش کودکان در محیط خانواده از اولویت‌های بهزیستی است.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود همچنین از حمایت مالی ۲۰ کودک امداد بگیر خبر داد و یادآور شد: ماهانه در مجموع ۱۶۰ میلیون تومان برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی و حمایتی این کودکان اختصاص می‌یابد.

رضائی با اشاره به برنامه‌های بهزیستی برای جلوگیری از جدایی کودکان از خانواده‌های زیستی بیان کرد: در حال حاضر ۱۰ فرزند در خانواده‌های زیستی خود نگهداری می‌شوند که به هر خانواده ماهانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمک هزینه پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۰ فرزند دیگر نیز در خانواده‌های جایگزین و تحت مراقبت این خانواده‌ها قرار دارند که به‌منظور تأمین هزینه‌های نگهداری و مراقبت از آنان، ماهانه ۹۵ میلیون تومان اعتبار حمایتی پرداخت می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود ادامه داد: ۱۰ فرزند دیگر نیز در خانواده‌های جایگزین و تحت مراقبت این خانواده‌ها قرار دارند که به‌منظور تأمین هزینه‌های نگهداری و مراقبت از آنان، ماهانه ۹۵ میلیون تومان اعتبار حمایتی پرداخت می‌شود.

رضائی با تأکید بر اهمیت حفظ پیوندهای خانوادگی و فراهم کردن بستر رشد کودکان در محیطی امن، خاطرنشان کرد: رویکرد بهزیستی تقویت بنیان خانواده و کاهش زمینه های جدایی کودکان از خانواده‌های زیستی است و در این مسیر، حمایت‌های مالی، خدمات تخصصی و نظارت مستمر بر وضعیت کودکان و خانواده‌های مراقبت کننده دنبال می‌شود.