به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله تقوی با تشریح عملکرد واحد صدور پروانه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در نیمه نخست سال جاری گفت: از مجموع درخواست‌های بررسی‌شده، ۳۷۳ مورد به تقاضاهای جدید مؤسسات اختصاص داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: در این مدت، ۲۴ موافقت اصولی و مجوز تأسیس برای مؤسسات جدید صادر شد و ۱۲ مؤسسه نیز مراحل لازم را طی کرد و به مرحله بهره‌برداری رسید.

وی اظهار کرد: بخشی از روند رسیدگی به درخواست‌ها، پیگیری استعلام‌ها و ارزیابی‌های تخصصی است که با همکاری واحدهای مرتبط انجام می‌شود.

تقوی با اشاره به مکاتبات انجام‌شده برای تکمیل پرونده‌ها گفت: در شش ماه نخست سال، ۵۹۵ استعلام درون‌سازمانی از واحد نظارت دریافت و پیگیری شد.

وی افزود: همچنین ۲۳۵ درخواست بازدید به بخش‌های مربوط در حوزه‌های فنی، بهداشت و آزمایشگاه ارسال شد تا بررسی‌های مورد نیاز در این زمینه‌ها انجام شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم در ادامه از اقدامات نظارتی برای رسیدگی به تخلفات خبر داد و اظهار کرد: در همین بازه زمانی، ۲۳ تذکر کتبی برای رفع موارد تخلف به مؤسسان مراکز ابلاغ شد.