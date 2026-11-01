۷۶۱حمله به اصفهان در جنگ رمضان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی پیش از ظهر یکشنبه در دویست‌وچهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به اهمیت جایگاه پدافند غیرعامل در مدیریت تهدیدات و صیانت از سرمایه‌های ملی و استانی اظهار کرد: شرایط و حوادث یک‌ونیم سال گذشته، ضرورت توجه جدی به این حوزه را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده و امروز هم دستگاه‌های اجرایی و هم مردم به‌خوبی با اهمیت و کارکردهای پدافند غیرعامل آشنا شده‌اند.

وی با بیان اینکه هفته پدافند غیرعامل فرصت مناسبی برای بازخوانی الزامات و تقویت آمادگی در برابر تهدیدات است، افزود: نباید اجازه دهیم تجربه‌های اخیر به فراموشی سپرده شود؛ بلکه باید از این فرصت برای نهادینه‌کردن فرهنگ پدافند غیرعامل، ارتقای آمادگی دستگاه‌ها و افزایش توان مقابله با شرایط پیش‌بینی‌نشده استفاده کنیم.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در ادامه با قدردانی از عملکرد مدیریت شهری در جریان حوادث اخیر، تلاش‌های اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری اصفهان را شایسته تقدیر دانست و گفت: خدمات، همراهی و مجاهدت مجموعه مدیریت شهری در روزهای دشوار، اقدامی ارزشمند و ایثارگرانه بود که نقش مؤثری در استمرار خدمات‌رسانی و پشتیبانی از شهروندان داشت.

صالحی با تشریح ابعاد خسارت‌های واردشده به استان اصفهان تصریح کرد: مطابق آمارهای رسمی، ۷۶۱ حمله علیه این استان انجام گرفت که در پی آن یک‌هزار و ۹۷۵ واحد تولیدی و صنعتی آسیب دیدند؛ رقمی که در مقایسه با ۳۵۴ واحد آسیب‌دیده در استان بعدی، بیانگر گستردگی خسارت‌ها در اصفهان است.

وی ادامه داد: در این حملات، ۲۷ اثر تاریخی از جمله عمارت چهل‌ستون و تالار اشرف، صنایع بزرگ و راهبردی، دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین ۱۳ هزار واحد مسکونی در شهر اصفهان دچار آسیب شدند؛ آماری که ضرورت حفاظت همه‌جانبه از زیرساخت‌های حیاتی، مراکز اقتصادی، سرمایه‌های فرهنگی و سکونتگاه‌های شهری را دوچندان می‌کند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان با اشاره به ابعاد مختلف تهدیدات علیه استان خاطرنشان کرد: اصفهان در جریان این حوادث با شرایط و رخدادهای کم‌سابقه‌ای مواجه شد؛ از جمله عملیات هلی‌برن دشمن در این استان و اصابت موشک به ساختمان استانداری که اصفهان را به تنها استانی تبدیل کرد که ساختمان استانداری آن هدف حمله موشکی قرار گرفت. همچنین یکی از مراکز موشکی کشور بیش از ۱۴۰ بار مورد هجوم قرار گرفت، اما با هوشیاری و توانمندی جوانان کشور، روند فعالیت و شلیک موشک‌ها متوقف نشد.

صالحی با تجلیل از روحیه مقاومت و همراهی مردم و نیروهای خدمت‌گزار استان افزود: آنچه در روزهای سخت رقم خورد، جلوه‌ای از ایستادگی، مسئولیت‌پذیری و همبستگی مردم اصفهان بود و این مجاهدت‌ها در حافظه تاریخی استان ماندگار خواهد ماند.

وی با هشدار نسبت به استمرار تهدیدات تأکید کرد: شرایط کنونی نیز خالی از تهدید نیست و بر اساس ارزیابی‌های مراجع ذی‌صلاح، اصفهان همچنان در زمره مناطق حساس و در معرض تهدید قرار دارد و لازم است آمادگی و هوشیاری در همه سطوح حفظ شود. حضور و مشارکت مردم نیز یکی از مؤلفه‌های اصلی تأمین امنیت پایدار است و اجتماعات مردمی نقش مهمی در تقویت انسجام جامعه دارد.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان در بخش پایانی سخنان خود، پدافند غیرعامل را رویکردی بنیادین برای مصون‌سازی جامعه، حفاظت از زیرساخت‌ها و تداوم کارکردهای حیاتی در شرایط بحران دانست.