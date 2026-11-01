به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد کشوری و استانی، با قدردانی از تلاش فعالان بخش صنعت اظهار کرد: از نگاه من، همه واحدهای تولیدی استان شایسته عنوان نمونه هستند؛ چراکه قزوین از استعدادهای ارزشمند، نیروی انسانی توانمند و صنعتگران پرتلاش برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی قزوین افزود: این استان سهم مهمی در عرصه تولید کشور دارد و توانمندی واحدهای صنعتی آن، جایگاه ویژه‌ای برای قزوین در بخش تولید ایجاد کرده است. عملکرد استان در حوزه تولید و استاندارد نیز مثبت و قابل تقدیر است.

استاندارد؛ پیوند تولید با سلامت و اعتماد عمومی

استاندار قزوین با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردها در فرآیند تولید گفت: کیفیت و سلامت محصولات ارتباط مستقیمی با حقوق مصرف‌کنندگان و اعتماد عمومی دارد و تولیدکنندگان در قبال محصولی که به دست مردم می‌رسانند، مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

نوذری همچنین با اشاره به حرکت صنایع استان به سمت فعالیت‌های دانش‌بنیان، از تلاش تولیدکنندگان، مدیران کنترل کیفیت و فعالان حوزه استاندارد قدردانی کرد و حمایت از ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی قزوین را ضروری دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، حمایت از واحدهای تولیدی را نیازمند پیگیری مستمر و اقدام عملی دانست و اظهار کرد: مشکلات و مطالبات فعالان صنعتی باید با جدیت دنبال شود و رسیدگی به آن‌ها نباید صرفاً به طرح موضوع در جلسات و نشست‌های اداری محدود بماند.

استاندار قزوین با اشاره به برخی موانع پیش روی تولیدکنندگان، از جمله موضوع تعهدات ارزی، گفت: هفته گذشته در دیدار با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، این مسئله را مطرح و بر ضرورت رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان تأکید کردم.

نوذری با بیان اینکه پیگیری مطالبات صنعتگران باید از مرحله طرح مسئله فراتر برود، افزود: در نشست‌های پیشین نیز برخی مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شد که رسیدگی به آن‌ها را از همان روز آغاز کردیم و در روزهای بعد نیز اقدامات لازم برای دنبال‌کردن موضوعات انجام شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان تأکید کرد: حمایت از تولید زمانی اثربخش خواهد بود که با پیگیری مداوم موانع و تلاش برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی همراه شود.