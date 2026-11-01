باندهای سرقت و دستگیری ۲۶ سارق در طرح ۴۸ ساعته پلیس اصفهان منهدم شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این طرح‌های اقتدارآفرین اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، افزایش احساس امنیت و برخورد قاطع با برهم‌زنندگان نظم عمومی، مأموران انتظامی شهرستان اصفهان با اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با سرقت و بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق شدند طی ۴۸ ساعت گذشته آمار قابل‌توجهی از جرائم حوزه سرقت را کشف و متهمان را در عملیات‌های غافلگیرانه دستگیر کنند.

وی با اشاره به تنوع و گستردگی پرونده‌های کشف‌شده در این عملیات‌ها افزود: از مجموع ۳۳ فقره سرقت کشف‌شده توسط مأموران، ۸ فقره مربوط به سرقت از داخل خودرو، ۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی و عمومی، ۳ فقره کیف‌قاپی، ۳ فقره سرقت قطعات خودرو، ۳ فقره سرقت موتورسیکلت و ۷ فقره سرقت کابل و تجهیزات مخابراتی بوده است که تمامی متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه همکاری و مشارکت شهروندان نقش بازدارنده‌ای در پیشگیری از وقوع جرائم دارد، رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظتی را راهکار اصلی ناکام گذاشتن سارقان برشمرد و تصریح کرد: شهروندان باید خودروهای خود را در پارکینگ‌ها یا نقاط روشن و مجهز به سیستم‌های پایش تصویری پارک کرده و حتماً از تجهیزات ایمنی نظیر قفل فرمان، قفل پدال و دزدگیرهای استاندارد استفاده کنند و از رها کردن اشیای قیمتی، کیف پول و مدارک هویتی در معرض دید داخل کابین خودرو جداً خودداری نمایند.

سرهنگ نیکبخت ضمن قدردانی از همراهی خوب مردم با پلیس، خاطرنشان کرد: امنیت پایدار محصول خرد جمعی و مشارکت همگانی است؛ لذا از شهروندان عزیز درخواست می‌شود در صورت مواجهه با موارد مشکوک، تردد افراد ناشناس در مجتمع‌ها یا مشاهده خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک و مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند تا گشت‌های انتظامی بلافاصله در محل حاضر شده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.