بازرسی از ۷ هزار و ۳۵۵ واحد صنفی در قزوین طی یک سال

به گزارش خبرنگار مهر، میترا عقیلی ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد کشوری و استانی در قزوین، با اشاره به فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان استان در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی و تلاشگران بخش تولید و خدمات، با وجود محدودیت‌های اقتصادی، در مسیر حفظ و تداوم فعالیت‌های تولیدی تلاش کردند و در این عرصه خوش درخشیدند.

وی با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای جهانی بهتر» افزود: استاندارد تنها به کنترل کیفیت محصولات محدود نمی‌شود، بلکه میان کیفیت، بهره‌وری انرژی، اقتصاد و محیط زیست پیوند برقرار می‌کند. از این رو، رعایت استانداردها می‌تواند به مصرف بهینه منابع، کاهش آلاینده‌ها و پاسخ‌گویی به الزامات زیست‌محیطی کمک کند.

مدیرکل استاندارد قزوین در تشریح عملکرد یک‌ساله این مجموعه گفت: در این مدت ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفرساعت دوره آموزشی برای ارتقای توان تخصصی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان برگزار شد و بازرسان نیز از ۷ هزار و ۳۵۵ واحد صنفی بازدید کردند.

عقیلی ادامه داد: کیفیت ۴۴۳ قلم کالا مورد بررسی قرار گرفت و برای سنجش احتمال کم‌فروشی نیز ۱۸ هزار آزمون روی ۳۴۴ قلم کالا انجام شد. همچنین ۹۹ ارزیابی انطباق در صنایع خودرو و نیرو محرکه صورت گرفت و یک‌هزار و ۷۴۰ تأییدیه ایمنی آسانسور صادر شد.

وی با اشاره به مأموریت این اداره‌کل در حوزه نظارت بر فرآورده‌های نفتی اظهار کرد: از چهار سال پیش که مسئولیت دبیری کارگروه قاچاق فرآورده‌های نفتی به اداره‌کل استاندارد واگذار شد، نزدیک به ۸۰ هزار نمونه‌برداری از مشتقات نفتی صادراتی انجام گرفته است.

عقیلی افزود: در حوزه انرژی نیز بررسی تجهیزات انرژی‌بر، معاینه فنی موتورخانه‌ها و ارزیابی برچسب انرژی ساختمان‌ها در دستور کار قرار دارد تا از طریق سنجش و پایش شاخص‌ها، زمینه کاهش مصرف انرژی و آلایندگی فراهم شود.

مدیرکل استاندارد قزوین یکی دیگر از اقدامات این مجموعه را تسریع در فرایند ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی عنوان کرد و گفت: زمان انجام این ارزیابی در استان از هفت روز به ۲.۷ روز کاهش یافته است؛ اقدامی که در کنار حفظ نظارت‌های لازم، به تسریع فرایندهای تجاری کمک می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از انتخاب چهار واحد تولیدی استان به‌عنوان واحد نمونه استاندارد کشوری برای دومین سال متوالی خبر داد و افزود: در مراسم امسال همچنین از هفت واحد تولیدی نمونه استانی، چهار مدیر کنترل کیفیت نمونه و سفیران استاندارد تجلیل می‌شود. تعداد واحدهای منتخب استانی نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

عقیلی با تشریح معیارهای انتخاب واحدهای نمونه بیان کرد: این واحدها در سه سال اخیر فاقد عدم‌انطباق بوده‌اند و شاخص‌هایی همچون استقرار نظام مدیریت کیفیت، برخورداری از آزمایشگاه مجهز، داشتن گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025، صادرات محصول، دانش‌بنیان بودن، ارائه خدمات پس از فروش، سامانه ارتباط با مشتریان، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی و ارتقای فناوری در ارزیابی آن‌ها لحاظ شده است.