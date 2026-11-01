به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور زارعی در جمع مسئولان و اعضای هیئت علمی یکی از دانشکده‌های استان قزوین، با قدردانی از دغدغه ریاست و معاونان دانشکده در پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی، بر ضرورت بازنگری در نقش دانشگاه و استادان در تربیت نسل دانشجو تأکید کرد.

وی با طرح این پرسش که دانشگاه و استاد چه نقشی در تربیت نسل دانشجو دارند، خواستار بازآرایی و بازسازی این نقش از سوی جامعه علمی، به‌ویژه استادان شد و گفت: توجه به تربیت نسل جوان باید در کنار مأموریت‌های آموزشی و علمی دانشگاه‌ها قرار گیرد و به موضوعی محوری در فعالیت‌های آنان تبدیل شود.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های قزوین با اشاره به جایگاه علمی رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: کشور بزرگ‌ترین حامی جریان علمی خود را از دست داده است؛ شخصیتی که در قریب به چهار دهه زعامت، همواره بر علم، دانش و پیشرفت علمی کشور تأکید داشت.

وی افزود: توجه ویژه رهبر شهید به علم و دانش نشان‌دهنده اهمیت فضای علمی و فرهنگی دانشگاه‌هاست؛ ظرفیتی که نباید مورد غفلت قرار گیرد یا به حاشیه رانده شود.

زارعی، ایران قوی را حاصل تولید علم نافع در دانشگاه‌ها، تربیت عالمان و جهت‌دهی درست به علم و عالِم دانست و بر ضرورت هماهنگی میان همه اجزای فعال در عرصه علمی کشور، به‌ویژه دانشگاه‌ها، برای تحقق این هدف تأکید کرد.

وی یکی از جلوه‌های ایران قوی را بهره‌گیری از ظرفیت «ملت مبعوث» و به تبع آن «دانشگاه مبعوث» عنوان کرد و با انتقاد از آنچه بیدار نشدن جامعه علمی کشور پس از وقایع متعدد یک سال اخیر خواند، گفت: ناهمگونی میان حوزه دانشی و فرهنگی آموزش عالی از چالش‌های نظام آموزشی است.

زارعی همچنین تشخیص نادرست برخی تصمیم‌گیران در مواجهه با این چالش‌ها را مورد نقد قرار داد و بر لزوم بازنگری در رویکردهای مدیریتی و فرهنگی دانشگاه‌ها تأکید کرد.

رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های قزوین در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت توجه به جهان فکری و عاطفی نسل جوان گفت: امروز باید به معماری دل و فکر جوان همت گمارد و رویکرد برگزاری برنامه‌های دانشجویی را تغییر داد.

وی افزود: دانشجو باید در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرین باشد و صرفاً مخاطب برنامه‌های دانشگاهی نباشد. همچنین باید احساس کند که مورد حمایت قرار دارد و می‌تواند با امید به آینده، مسیر کسب علم و پیشرفت را دنبال کند.

زارعی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با جریان‌های امیدسوز اظهار کرد: امروز باید با افرادی که امید را در جامعه تضعیف می‌کنند، قاطعانه برخورد کرد؛ چراکه به تعبیر رهبر شهید انقلاب اسلامی، امیدسوزی از معیارهای ایران‌ستیزی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش و همراهی دلسوزان عرصه علم، زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان نخبه و دیگر تلاشگران علمی فراهم شود و نسل جوان در ساخت آینده‌ای درخشان برای ایران نقش‌آفرینی کند.