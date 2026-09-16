پورذهبی: استاد دانشگاه باید الگوی علمی و معنوی برای دانشجویان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در دوره دانش‌افزایی و توانمندسازی اساتید با موضوع «نقش اساتید و دانشگاه‌ها در تقویت انسجام ملی» که با حضور جمعی از استادان دانشگاه‌های استان در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه استاد دانشگاه تنها به دانش و تخصص محدود نمی‌شود، بلکه استاد باید در عرصه‌های اخلاقی، معنوی و اجتماعی نیز برای دانشجویان الگو باشد.

وی با اشاره به ویژگی‌های شهید چمران که از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: شهید چمران شخصیتی دانشمند، بسیجی واقعی، زاهد، خداجو و اهل معنا بود و جمع این ویژگی‌ها در کنار یکدیگر، از او شخصیتی اثرگذار ساخت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان ادامه داد: شهید چمران در بالاترین سطوح علمی در آمریکا تحصیل کرده بود، اما علم و دانش او را از مسیر معنویت و خداجویی جدا نکرد و همین موضوع نشان می‌دهد که علم زمانی می‌تواند منشأ اثرگذاری باشد که با ارزش‌های انسانی و معنوی همراه شود.

استاد دانشگاه باید الگوی دانشجویان باشد

پورذهبی با اشاره به جایگاه انسان در آموزه‌های دینی عنوان کرد: در نگاه قرآن، بسیاری از ظرفیت‌های عالم برای انسان فراهم شده و این مسئله نشان‌دهنده جایگاه ویژه انسان و مسئولیتی است که در قبال رشد و تعالی خود و دیگران بر عهده دارد.

وی تصریح کرد: استاد دانشگاه، به‌ویژه استاد بسیجی، باید یک الگو و شخصیت پیشرو باشد؛ چراکه دانشگاه تنها محل انتقال اطلاعات و دانش نیست، بلکه محیطی برای شکل‌گیری شخصیت و آینده جوانان است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه استاد دانشگاه نباید صرفاً به عنوان یک چهره شناخته شود، گفت: استاد دانشگاه با علم، دانش، پژوهش و کتاب شناخته می‌شود و نباید معیار اثرگذاری افراد را صرفاً تعداد دنبال‌کنندگان در فضای مجازی یا میزان شهرت عمومی دانست.

پورذهبی افزود: علم، هنر و کتابخوانی مخاطبان خاص خود را دارند و جایگاه واقعی یک استاد نیز باید بر اساس دانش، شخصیت و تأثیری که بر نسل دانشجو می‌گذارد، سنجیده شود.

دانشگاه باید نیروهای اثرگذار تربیت کند

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه استادان به نقش تربیتی خود بیان کرد: دانشجوی امروز در آستانه ورود به مرحله‌ای از زندگی قرار دارد که باید در آن مسیر علمی، اجتماعی و انسانی خود را پیدا کند و استاد می‌تواند در این مسیر نقش مهمی داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان گفت: استاد باید دست دانشجو را بگیرد و او را در مسیر رشد علمی و انسانی هدایت کند؛ چراکه اگر دانشگاه تنها به انتقال دانش تخصصی محدود شود، بخشی از رسالت اصلی خود را نادیده گرفته است.

پورذهبی خاطرنشان کرد: دانشگاه و استادان باید به گونه‌ای عمل کنند که دانشجویان علاوه بر کسب تخصص، نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و انسانی خود نیز آگاهی پیدا کنند.

وی با اشاره به مفهوم «دوران‌سازی» اظهار کرد: در طول تاریخ، شخصیت‌هایی حضور داشته‌اند که با اقدامات و اندیشه‌های خود یک دوره را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ایجاد تحولات گسترده را فراهم کرده‌اند.

اساتید می‌توانند دوران‌ساز باشند

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: همان‌گونه که یک مدیر، رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده یا مسئول یک مجموعه علمی می‌تواند در دوره مسئولیت خود منشأ تحولات مهمی باشد، استادان نیز می‌توانند با فعالیت علمی، تربیتی و اجتماعی خود موجی اثرگذار در میان دانشجویان ایجاد کنند.

پورذهبی ادامه داد: باید به نقطه‌ای برسیم که هر یک از ما بتوانیم بگوییم در دوره فعالیت خود کاری انجام داده‌ایم که اگر حضور ما نبود، آن کار به شکل دیگری انجام نمی‌شد.

وی با اشاره به فعالیت بسیج اساتید نیز گفت: فلسفه تشکیل بسیج اساتید این است که مجموعه‌ای از افراد فرهیخته، شایسته و دانشمند در کنار یکدیگر قرار گیرند و بتوانند دستاوردهای علمی و ارزش‌های انسانی را به نسل دانشجو منتقل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان بر ضرورت آگاهی استادان نسبت به وظایف خود تأکید کرد و گفت: امیدواریم خداوند همه ما را نسبت به وظایفمان آگاه کند و زمینه‌ای فراهم شود تا استادان بتوانند الگوی مناسبی برای دانشجویان و جامعه باشند.