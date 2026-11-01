حجت‌الاسلام والمسلمین محمد منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ثبت‌نام فعالان تبلیغ و گفتمان‌سازی قرآنی استان چهارمحال و بختیاری در دوره «سفیران آیه‌ها» تا ۱۲ آبان‌ماه ادامه دارد، اظهار کرد: این دوره توسط سازمان دارالقرآن الکریم و در راستای تحقق منویات مؤکد امام شهیدمان ناظر بر تبدیل معارف قرآن کریم به مسلمات فکری و گفتمان رایج جامعه طراحی شده و اجرا می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دوره آموزشی با هدف‌گذاری بر توسعه و تعمیق گفتمان قرآن، کتاب زندگی و در امتداد نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» اجرایی خواهد شد، ادامه داد: تقویت بنیه‌‎های علمی و توانمندی‌های عملی شبکه‏ فعالان عرصه تبلیغ و تبیین آموزه‏‌های انسان‌‏ساز و جامعه‌‎ساز قرآنی از مهم‌ترین چشم‌اندازهای اجرای طرح است.

منصوری در خصوص محتوای دوره سفیران آیه‌ها، تصریح کرد: آشنایی با تدبر در قرآن و روش‌های استخراج محتوای تبیینی قرآن‌پایه و نیز آشنایی با محصولات مختلف نهضت زندگی با آیه‌ها و استفاده از ابزارهای کاربرد آن جهت تولید محتوا از مهم‌ترین سرفصل‌های دوره است.

وی بیان کرد: دوره سفیران آیه‌ها به صورت تلفیقی حضوری و مجازی شامل ۱۰ ساعت حضوری در دو برهه ابتدا و انتهای دوره و ۱۴ ساعت مجازی غیر برخط است.

منصوری با تصریح اینکه دوره سفیران آیه‌ها از اواسط آبان تا پایان آذرماه برگزار خواهد شد در خصوص مزایای این دوره، گفت: علاوه بر اعطای گواهینامه رسمی از سازمان دارالقرآن الکریم، اولویت به کارگیری در نهضت زندگی با آیه ها سال جاری با این افراد خواهد بود.