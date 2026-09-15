به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی صبح سهشنبه در سفر به شهرکرد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی همواره در کنار مردم قرار دارد، اظهار کرد: سازمان خود را موظف میداند در کنار همه کسانی که کار فرهنگی میکنند، باشد و همدلی و همراهی کند.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با ذکر اینکه مردم دارایی سازمان تبلیغات اسلامیاند، ادامه داد: در این راستا کارهای متفاوت و متکثر اعم از بزرگداشتها، جشنها، میهمانیهای خیابانی مردم تا کارهای بزرگ قرآنی در کشور انجام میگیرد.
عزتزمانی بیان کرد: به تبعیت از پیام رهبر معظم انقلاب و خواست مردم، خونخواهی شهدا و امام شهیدمان دنبال میشود و مردم در ایام تشییع قائد شهید امت اعلام کردند که امنیت، اقتصاد، معیشت و آزادی ما وابسته به انتقام خون شهدای والامقام است.
فریاد خونخواهی امام شهید در کشور بلند است
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه ما فریاد بلند مردم برای انتقام را میشنویم و فریاد خونخواهی بلند است، یادآور شد: باید دست دشمنان را که هرازگاهی به خود اجازه میدهند به ما حمله کنند، قطع کنیم یعنی باید دشمن را ادب کرد و سر جای خود نشاند.
عزتزمانی با بیان اینکه خونخواهی امام شهید موضوع محوری سازمان تبلیغات اسلامی در نیمه دوم سال است، بیان کرد: در این راستا، نهضت ملی «زندگی با آیهها» با محوریت خونخواهی تداوم یافته و اقدام ما در میدان خواهد بود.
معاون فرهنگی و و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با یادآوری کارهای جمعی این سازمان با نهادهای مختلف همچون صدا و سیما، رسانهها، آموزش و پرورش و ... بیان کرد: قرارگاههای دیگری نیز ناظر به فرمایشات مقام معظم رهبری شکل میگیرد که از جمله به طرح بزرگ درختکاری، صرفهجویی در انرژی یا حرکت عظیم جانفدا و ... میتوانم اشاره کنم.
ایجاد مرکز تعاملی حرف نو در چهارمحال و بختیاری
عزتزمانی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری مبدأ بسیاری از پیشرفتهای کشور است، تصریح کرد: امروز بسیاری از عرصههای صنعتی کشور مرهون شجاعت و از خودگذشتگی مردمان این دیار است و ما در دستگاه تبیینی تبلیغی موظفیم روایت این فتح عظیم را انجام دهیم.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی رسالت ذاتی این نهاد را ناظر بر تبیین خواند و گفت: در این راستا ظرفیت بزرگ تبیین برای اولین بار در کشور در استان چهارمحال و بختیاری ذیل عنوان «مرکز تعاملی حرف نو» در حال آمادهسازی است.
عزتزمانی مرکز تعاملی حرف نو را مرکز گفتگوی همه اقشار جامعه دانست و افزود: این مرکز پذیرای همه افرادی است که میخواهند در عرصه تبیین نقشآفرینی کنند.
وی تصریح کرد: این مرکز با مجاهدتی که انجام میگیرد و مساعدت مسئولان استانی به زودی به مرکز رشد و تعالی در کشور تبدیل میشود و استانهای بزرگ و کوچک مجاور نیز ب
هره خواهند برد.
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