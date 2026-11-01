به گزارش خبرنگار مهر، مریم مهدوی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار تاکستان با اشاره به ضرورت صیانت از میراث تاریخی، حفاظت و مرمت آثار را از زمینه‌های اصلی حفظ هویت فرهنگی و تاریخی مناطق دانست و بر لزوم توجه به این موضوع در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

مهدوی تصریح کرد: مرمت اصولی بناها و رسیدگی به وضعیت آثار تاریخی می‌تواند علاوه بر جلوگیری از آسیب و فرسایش آن‌ها، زمینه معرفی بهتر این میراث به گردشگران و نسل‌های آینده را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی قزوین همچنین توسعه گردشگری را نیازمند نگاهی فراتر از معرفی جاذبه‌ها دانست و تقویت زیرساخت‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای حضور گردشگران را در این مسیر ضروری برشمرد.

وی عنوان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های بخش‌های مختلف می‌تواند به پیشبرد برنامه‌های گردشگری و افزایش بهره‌مندی مناطق از فرصت‌های اقتصادی این حوزه کمک کند.

مهدوی با تأکید بر اهمیت تعامل میان اداره‌کل میراث فرهنگی و مدیریت شهرستان‌ها، بر پیگیری برنامه‌های مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی، توسعه امکانات گردشگری و فراهم‌کردن زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های بومی تأکید کرد.