به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه سومین روز گردهمایی ستادی و استانی مدیران کانون های فرهنگی هنری مساجد پیش از ظهر امروز(دهم آبان ماه) در مجتمع آدینه برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی ملانوری، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در این نشست، با اشاره به ضرورت تقویت تعاملات بین‌بخشی اظهار کرد: ساختار سیاست‌گذاری و حاکمیت کشور به‌گونه‌ای است که مدیران کانون‌های مساجد باید بیش از گذشته با حوزه‌های مختلف دولت و حاکمیت، نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها و ائمه جمعه شهرستان‌ها ارتباط و تعامل داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات و تکالیف جلسات افزود: نشست‌های مدیران باید با صورت‌جلسه‌ای شفاف، دقیق و اجرایی همراه باشد تا مسئولیت‌ها و مأموریت‌های هر یک از افراد مشخص شود و زمینه پیگیری مستمر مصوبات فراهم آید.

ارتباط با ائمه جمعه، ضرورتی برای تقویت شبکه مسجد

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به ظرفیت ائمه جمعه در حمایت از فعالیت‌های مسجدی تصریح کرد: مدیران استانی باید از برقراری ارتباط با ائمه جمعه پرهیز نکنند و با استفاده از تجربه‌های موفق، زمینه تعامل و همکاری مستمر را فراهم آورند.

حجت الاسلام ملانوری با اشاره به تجربه استان تهران در برگزاری نشست‌های مشترک با ائمه جمعه شهرستان‌ها گفت: می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، گردهمایی‌هایی در سطح استان برگزار کرد و در این نشست‌ها، ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد را به‌صورت شفاف و مبسوط مطرح کرد.

وی افزود: عضویت مدیران در شورای فرهنگ عمومی و قرارگاه استانی مسجد باید به حضوری فعال و مؤثر در برنامه‌ها و فعالیت‌های این مجموعه‌ها منجر شود، چراکه این ارتباطات می‌تواند زمینه حمایت بیشتر از کانون‌ها و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهرستان‌ها را فراهم کند.

کانون مسجد، عرصه اصلی تحقق فعالیت‌های فرهنگی

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی گفت: مسجد، پیش از شکل‌گیری ساختارهای اداری و مجموعه‌های فرهنگی، همواره محل حضور مردم، فعالیت‌های قرآنی و تربیت نسل‌های مختلف بوده است. بنابراین، ما باید خود را خدمتگزار مسجد و فعالان فرهنگی آن بدانیم.

وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد عرصه اصلی فعالیت‌های فرهنگی در این مجموعه‌ها هستند، افزود: یکی از خطاهای راهبردی آن است که ستاد و مجموعه‌های مدیریتی، خود را صرفاً درگیر فعالیت‌های اداری و ساختمان‌محور کنند و از میدان اصلی خدمت، یعنی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، فاصله بگیرند.

مشاور وزیر فرهنگ تصریح کرد: هدف ما نباید صرفاً برگزاری همایش، تولید گزارش یا اجرای رویدادهای مقطعی باشد، بلکه باید به دنبال ایجاد تحول محسوس در فعالیت‌های فرهنگی مساجد باشیم. مدیران ستادی و استانی باید با نگاه یک فعال فرهنگی مسجد، ظرفیت‌های موجود را شناسایی و برای تقویت آنها برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از کانون‌ها در شهرستان‌ها خاطرنشان کرد: مدیران باید به دنبال شناسایی کانون‌های فعال، توانمند و مستعد باشند و زمینه حمایت از آنها را با بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه، خیرین و دستگاه‌های مختلف فراهم کنند.

حجت الاسلام ملانوری با اشاره به اهمیت تأمین منابع و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در حوزه جذب منابع و حمایت‌های ملی اقدامات متعددی انجام داده است، اما با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و نیازهای کانون‌ها، ضروری است مدیران استانی نیز این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: با وجود رشد اعتبارات و پیگیری‌های ستاد، حجم نیازها و هزینه‌های فعالیت‌های فرهنگی به‌گونه‌ای است که باید ظرفیت‌های جدیدی برای پشتیبانی از کانون‌ها ایجاد شود.

وی با اشاره به ارائه طرح‌های حمایتی در قرارگاه ملی مسجد گفت: تلاش شده است بخشی از اعتبارات از طریق ارکان و دستگاه‌های مرتبط در اختیار فعالیت‌های مسجدی قرار گیرد اما اصل میدان‌داری و جذب مشارکت‌ها بر عهده مدیران استانی و فعالان فرهنگی مساجد است.

خیرین و واقفان، ظرفیت مغفول حمایت از مسجد

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با خیرین و واقفان بیان کرد: خیرین در ساخت مساجد، تأمین تجهیزات، تهیه سیستم‌های صوتی و فراهم‌کردن امکانات اولیه مسجد مشارکت می‌کنند، اما باید این ظرفیت را به حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری کانون‌ها نیز گسترش دهیم.

وی ادامه داد: مدیران استانی باید ارتباط با خیرین را به یک برنامه مستمر تبدیل کنند و با تبیین نیازهای کانون‌ها، زمینه مشارکت آنان در تجهیز و پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی، قرآنی و تربیتی را فراهم آورند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از پیگیری تشکیل مجموعه‌ای برای ساماندهی ارتباط با خیرین در سطح ستاد خبر داد و گفت: همان‌گونه که در حوزه مدرسه‌سازی و سایر فعالیت‌های عام‌المنفعه، سازوکارهای مشخصی برای جذب مشارکت‌های مردمی وجود دارد، باید در حوزه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مساجد نیز چنین ظرفیت‌هایی ایجاد شود.

حجت الاسلام ملانوری در ادامه، خبرگزاری شبستان را یکی از سرمایه‌های مهم شبکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد دانست و بر ضرورت تقویت ارتباط این رسانه با فعالان مسجدی در استان‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت تربیت خبرنگاران افتخاری از میان اعضای کانون‌ها گفت: ظرفیت رسانه‌ای کانون‌ها باید به‌گونه‌ای تقویت شود که اخبار، فعالیت‌ها و تجربه‌های موفق مساجد در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها به‌صورت گسترده منعکس شود.

وی با بیان اینکه تجربه‌های گذشته همواره قابل تکرار نیستند، افزود: برخی الگوها در گذر زمان کارآمدی خود را از دست می‌دهند و مدیران باید متناسب با شرایط جدید، رویکردها و برنامه‌های خود را بازنگری کنند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه از طراحی سامانه‌ای برای ارزیابی عملکرد خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، امکان بررسی مستمر فعالیت‌ها و عملکرد مدیران فراهم می‌شود و شاخص‌های ارزیابی نیز با شفافیت بیشتری در اختیار مجموعه قرار خواهد گرفت.

دهه کرامت و اربعین، دو رویداد نیازمند برنامه‌ریزی مستمر

وی در ادامه با اشاره به دو رویداد مهم دهه کرامت و اربعین گفت: این دو مناسبت، ظرفیت گسترده‌ای برای حضور و نقش‌آفرینی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد دارند و نباید فعالیت‌های مرتبط با آنها صرفاً به چند روز پیش و پس از برگزاری محدود شود.

وی افزود: دهه کرامت در سطح کانون‌ها و معاونت فرهنگی و هنری و در سطح دستگاهی با همکاری مجموعه‌های مختلف دنبال می‌شود، از این‌رو، ضروری است یک مسئول مشخص، ارتباطات و برنامه‌ریزی این رویداد را در طول سال پیگیری کند.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور همچنین بر ضرورت تقویت ساختار برنامه‌ریزی اربعین تأکید کرد و گفت: مدیران استانی باید در این عرصه نقش پیونددهنده میان فعالیت‌های داخل کانون‌ها، مجموعه ستاد و دستگاه‌های بیرونی را ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد صرفاً مجری فعالیت‌های فرهنگی نیستند، بلکه باید نقش محوری در ایجاد ارتباط، هماهنگی و بسیج ظرفیت‌های مردمی و دستگاهی داشته باشند تا از این طریق، زمینه توسعه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مسجدی در سراسر کشور فراهم شود.

در پایان این مراسم هاشم شیرازیان به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد بزرگداشت دهه کرامت و حجت الاسلام ثبوت، به عنوان مسئول قرارگاه اربعین ستاد کانون‌ها معرفی شدند.

همچنین از مسئولان ستادهای هماهنگی کانون های مساجد استان های قم، همدان، البرز، هرمزگان و یزد به دلیل جذب منابع نقدی و غیر نقدی تقدیر شد.