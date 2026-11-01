ثبت بیشترین بارش در رومشکان و کوهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور ظهر یکشنبه با اشاره به آخرین گزارش بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان، به رسانه‌ها اظهار داشت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده از ساعت ۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ روز دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه رومشکان با ۱۲.۶ میلی‌متر و پس از آن در کوهدشت با ۱۱ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

جزئیات بارندگی در ایستگاه‌های هواشناسی لرستان

وی ادامه داد: بر اساس آمار اعلام‌شده، پس از رومشکان و کوهدشت، ایستگاه سراب‌دوره با ۷.۶ میلی‌متر در رتبه بعدی قرار دارد.

مرادپور افزود: همچنین معمولان ۴.۴ میلی‌متر، خرم‌آباد ۳.۲ میلی‌متر و ریمله ۲.۴ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: میزان بارش در ایستگاه‌های پلدختر ۵.۵ میلی‌متر و سیلاخور ۰.۴ میلی‌متر گزارش شده است.

وی یادآور شد: مطابق این گزارش، در ایستگاه‌های بروجرد، ایمان‌آباد، الیگودرز، دورود، نورآباد، ازنا، سپیددشت و شول‌آباد در بازه زمانی اعلام‌شده بارندگی ثبت نشده است.

میانگین بارندگی استان ۲.۸ میلی‌متر

مرادپور افزود: بر اساس جدول بارش‌های اداره کل هواشناسی لرستان، میانگین بارندگی ثبت‌شده در سطح استان طی بازه زمانی مورد اشاره ۲.۸ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: این آمار مربوط به میزان بارندگی ثبت‌شده در ادارات و ایستگاه‌های سینوپتیک هواشناسی لرستان است.