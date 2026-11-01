به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نریمانی با اشاره به روند وضعیت‌سنجی، پایش و به‌هنگام‌سازی طرح‌های واگذاری ماده ۳ در این شهرستان اظهار داشت: از مجموع ۲۱۶ طرح واگذاری شناسایی‌شده، ۱۶۸ طرح فعال و ۴۸ طرح غیرفعال هستند که وضعیت آن‌ها مورد بررسی و پایش قرار گرفته است.

به‌روزرسانی ۱۰۷ طرح فعال و ارسال به کمیته فنی

نریمانی با اشاره به اقدامات کارشناسی انجام‌شده برای شفاف‌سازی وضعیت طرح‌ها و تعیین بیلان عملکرد آن‌ها افزود: با تلاش کارشناسان واحد مربوطه، تاکنون اطلاعات و وضعیت ۱۰۷ طرح از مجموع طرح‌های فعال به‌هنگام‌سازی شده است.

وی ادامه داد: این طرح‌ها برای بررسی، تصویب نهایی و مشخص شدن بیلان کاری به کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ارسال شده‌اند.

صیانت از عرصه‌های ملی با پایش مستمر طرح‌ها

در همین راستا، احسان مرادی مسئول واحد استعدادیابی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرم‌آباد نیز با تشریح روند پیگیری طرح‌های واگذاری بیان کرد: پایش مستمر طرح‌ها و نظارت بر حسن اجرای تعهدات مجریان، از مهم‌ترین اولویت‌های این واحد به شمار می‌رود.

مرادی تعیین تکلیف پرونده‌های راکد و غیرفعال را از دیگر محورهای این اقدامات برشمرد و تأکید کرد: این موضوع با هدف صیانت از انفال و عرصه‌های ملی و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری اصولی از این منابع، با جدیت در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۱۶ طرح واگذاری ماده ۳ در شهرستان خرم‌آباد، ۱۶۸ طرح فعال و ۴۸ طرح غیرفعال شناسایی شده‌اند و روند به‌روزرسانی و تعیین تکلیف وضعیت این طرح‌ها در دستور کار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قرار دارد.