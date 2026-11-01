بیمه سلامت امسال ۱۸۲ همت بودجه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمد مهدی ناصحی، در برنامه تلویزیونی صف اول گفت: تأمین منابع مالی کافی، شرط اصلی پرداخت به‌ موقع مطالبات مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت است و برای سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که تاکنون ۹۲.۴ هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی با اشاره به سابقه پرداخت به‌ موقع مطالبات در سازمان بیمه سلامت، افزود: پرداخت‌های سازمان برای حدود چهار سال و نیم به‌روز بود، اما افزایش تورم و رشد هزینه‌های حوزه سلامت، مدیریت منابع را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

ناصحی ادامه داد: با حمایت دولت و مجلس، در بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان سهام برای کمک به تأمین منابع سازمان در نظر گرفته شده است، اما این منابع تاکنون نقد نشده‌اند. امیدواریم فرآیند نقدشوندگی این سهام هرچه سریع‌تر انجام شود تا امکان پرداخت مطالبات مراکز درمانی و سایر ارائه‌دهندگان خدمات سلامت فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با تأکید بر اهمیت استمرار ارائه خدمات درمانی خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی همواره مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای خود را نشان داده است، اما مشکلات مالی و تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند بر کیفیت خدمات ارائه‌شده تأثیر بگذارد. از این رو، تأمین به‌ موقع منابع و پرداخت مطالبات مراکز درمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ناصحی با اشاره به پوشش بیمه‌ای حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور، از پیشنهاد اختصاص حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال آینده خبر داد و بر ضرورت تأمین منابع پایدار، توسعه هوشمندسازی خدمات سلامت و مشارکت خیرین در حمایت از بیماران تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات بیمه سلامت در حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران قرار دارند و صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج نیز با هدف کاهش پرداخت از جیب بیماران و حمایت از هزینه‌های درمانی آنان فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه اعتبار این صندوق حدود ۱۵ همت است، افزود: تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق هزینه شده و این حمایت‌ها نقش مؤثری در کاهش پرداخت از جیب بیماران داشته است. علاوه بر پوشش بیمه پایه و بیمه تکمیلی، هزینه‌های مازاد بر پوشش بیمه‌ای نیز در چارچوب ضوابط مربوط مورد حمایت قرار می‌گیرد.

ناصحی با اشاره به اینکه بخش عمده هزینه‌های صندوق مربوط به دارو و بیماری سرطان است، تصریح کرد: در برخی بیماری‌ها، از جمله بیماری‌های متابولیک و سرطان، پوشش هزینه‌ها به‌صورت ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود. همچنین خدمات درمانی بیماران در بیمارستان‌های دولتی و هزینه‌های مربوط به پیوند اعضا، مطابق ضوابط و بسته‌های حمایتی تعیین‌شده، تحت پوشش قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با تأکید بر ضرورت تقویت منابع صندوق گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های درمان و نیازهای بیماران، پیشنهاد ما اختصاص حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال آینده است تا امکان ارائه خدمات گسترده‌تر و حمایت مؤثرتر از بیماران فراهم شود.