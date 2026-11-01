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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

راهپیمایی ۱۳ آبان در بیش از ۱۵ نقطه استان یزد برگزار می‌شود

راهپیمایی ۱۳ آبان در بیش از ۱۵ نقطه استان یزد برگزار می‌شود

یزد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد از برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در بیش از ۱۵ نقطه استان خبر داد و مسیر آغاز مراسم در شهر یزد را میدان شهید بهشتی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد، حجت‌الاسلام روح‌الله رحمانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های مردمی در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در شهر یزد ساعت ۹ صبح از میدان شهید بهشتی آغاز خواهد شد و دانش‌آموزان جانفدا نیز از مسیر خیابان قیام به سمت حسینیه شهدای گمنام امیرچخماق حرکت می‌کنند.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در طول مسیر گفت: برنامه‌های فرهنگی، حماسی، انقلابی و بصیرتی اجرا می‌شود و در محل اجتماع پایانی نیز سخنرانی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و قرائت قطعنامه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: فهرست نقاط برگزاری راهپیمایی در شهرستان‌ها و بخش‌های استان طی روزهای آینده تکمیل و به‌روزرسانی می‌شود تا مردم از محل برگزاری مراسم اطلاع پیدا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد این مراسم با حضور گسترده مردم برگزار شود و زمینه‌ای برای نمایش وحدت، بصیرت و همبستگی اقشار مختلف در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی باشد.

کد مطلب 6996507

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    نظرات

    • مجید IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
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