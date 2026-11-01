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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۲

تکمیل نیم‌حلقه ترافیکی یزد؛ گامی برای کاهش بار ترافیک صفائیه و آزادشهر

تکمیل نیم‌حلقه ترافیکی یزد؛ گامی برای کاهش بار ترافیک صفائیه و آزادشهر

یزد- رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد از نقش تکمیل بلوار فلاح‌زاده و اتصال آن به بلوار دهقان منشادی در کاهش بار ترافیکی صفائیه و آزادشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری در بازدید از بلوار فلاح‌زاده، تکمیل این مسیر را بخشی از طرح نیم‌حلقه ترافیکی شهر دانست و گفت: اجرای کامل این طرح، دسترسی شهروندان را بهبود می‌بخشد و به کاهش ترافیک مناطق صفائیه و آزادشهر کمک می‌کند.

وی طول بلوار فلاح‌زاده را یک‌هزار و ۸۰۰ متر اعلام کرد و افزود: این بلوار از میدان حسینیه ایران آغاز شده و به بلوار شهید موحدین متصل می‌شود و عرض سواره‌رو در هر سمت آن ۱۱ متر است.

اعتباری با تشریح مسیر نیم‌حلقه ترافیکی یزد بیان کرد: این مسیر از بلوار شهید جعفرزاده آغاز می‌شود و پس از عبور از بلوارهای دفاع مقدس، طراوت، ایرج افشار، شهیدان پارسائیان و شهیدان باقری به محدوده میدان حسینیه ایران می‌رسد.

وی طول این نیم‌حلقه را حدود ۱۳ کیلومتر دانست و ادامه داد: بلوارهای مهدوی‌نژاد و شهید قهاری‌سعید نیز در ادامه مسیر قرار دارند که با تکمیل آن‌ها، اتصال به بلوار دهقان منشادی برقرار و ارتباط بخش‌های مختلف شهر تسهیل می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به پیشرفت اجرای بلوار فلاح‌زاده اظهار کرد: بخش عمده آزادسازی مسیر انجام شده و عملیات جدول‌گذاری نیز به پایان رسیده است؛ با این حال، وجود سازه آبی قدیمی و عبور خطوط نفت، گاز و آب، اجرای پروژه را با ملاحظات فنی و اجرایی همراه کرده است.

اعتباری بر ضرورت مرمت و نگهداری سازه آبی قدیمی با حفظ ارزش تاریخی آن تأکید کرد و رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی در محدوده خطوط تأسیساتی را ضروری دانست.

کد مطلب 6996159

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    نظرات

    • مجید IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه این کار

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