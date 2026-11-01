به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدعلی اعتباری در بازدید از بلوار فلاح‌زاده، تکمیل این مسیر را بخشی از طرح نیم‌حلقه ترافیکی شهر دانست و گفت: اجرای کامل این طرح، دسترسی شهروندان را بهبود می‌بخشد و به کاهش ترافیک مناطق صفائیه و آزادشهر کمک می‌کند.

وی طول بلوار فلاح‌زاده را یک‌هزار و ۸۰۰ متر اعلام کرد و افزود: این بلوار از میدان حسینیه ایران آغاز شده و به بلوار شهید موحدین متصل می‌شود و عرض سواره‌رو در هر سمت آن ۱۱ متر است.

اعتباری با تشریح مسیر نیم‌حلقه ترافیکی یزد بیان کرد: این مسیر از بلوار شهید جعفرزاده آغاز می‌شود و پس از عبور از بلوارهای دفاع مقدس، طراوت، ایرج افشار، شهیدان پارسائیان و شهیدان باقری به محدوده میدان حسینیه ایران می‌رسد.

وی طول این نیم‌حلقه را حدود ۱۳ کیلومتر دانست و ادامه داد: بلوارهای مهدوی‌نژاد و شهید قهاری‌سعید نیز در ادامه مسیر قرار دارند که با تکمیل آن‌ها، اتصال به بلوار دهقان منشادی برقرار و ارتباط بخش‌های مختلف شهر تسهیل می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به پیشرفت اجرای بلوار فلاح‌زاده اظهار کرد: بخش عمده آزادسازی مسیر انجام شده و عملیات جدول‌گذاری نیز به پایان رسیده است؛ با این حال، وجود سازه آبی قدیمی و عبور خطوط نفت، گاز و آب، اجرای پروژه را با ملاحظات فنی و اجرایی همراه کرده است.

اعتباری بر ضرورت مرمت و نگهداری سازه آبی قدیمی با حفظ ارزش تاریخی آن تأکید کرد و رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی در محدوده خطوط تأسیساتی را ضروری دانست.