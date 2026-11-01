به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کائینی معاون امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بندرعباس، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تدابیر پدافند غیرعامل با جدیت در استان هرمزگان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در عرصه‌های اقتصادی و زیرساختی، افزود: به دلیل اهمیت و نقش این استان موضوع پدافند غیر عامل از حساسیت و ضرورت بیشتری برخوردار است.

معاون امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه زیرساخت‌های هرمزگان از نظر آمادگی برای فعالیت در شرایط اضطراری و مدیریت پدافند غیرعامل وضعیت مطلوبی دارند، از تلاش‌های دست‌اندرکاران این حوزه در استان قدردانی کرد.

کائینی، ادامه داد: برنامه‌ ریزی‌های انجام شده در هرمزگان برای تأمین معیشت مردم و حفظ آمادگی و استمرار فعالیت زیرساخت‌های حیاتی و حساس مورد نیاز مردم و صنایع مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی با تشریح مفهوم پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرنظامی است که با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات غیرنظامی انجام می‌شود.

گفتنی است، چهارم تا یازدهم آبان‌ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است.