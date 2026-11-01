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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

کائینی: آمادگی زیرساخت‌های حیاتی هرمزگان اولویت پدافند غیرعامل است

کائینی: آمادگی زیرساخت‌های حیاتی هرمزگان اولویت پدافند غیرعامل است

بندرعباس - معاون امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان از وضعیت مطلوب آمادگی زیرساخت‌های حیاتی استان برای فعالیت در شرایط اضطراری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کائینی معاون امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بندرعباس، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تدابیر پدافند غیرعامل با جدیت در استان هرمزگان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی هرمزگان در عرصه‌های اقتصادی و زیرساختی، افزود: به دلیل اهمیت و نقش این استان موضوع پدافند غیر عامل از حساسیت و ضرورت بیشتری برخوردار است.

معاون امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه زیرساخت‌های هرمزگان از نظر آمادگی برای فعالیت در شرایط اضطراری و مدیریت پدافند غیرعامل وضعیت مطلوبی دارند، از تلاش‌های دست‌اندرکاران این حوزه در استان قدردانی کرد.

کائینی، ادامه داد: برنامه‌ ریزی‌های انجام شده در هرمزگان برای تأمین معیشت مردم و حفظ آمادگی و استمرار فعالیت زیرساخت‌های حیاتی و حساس مورد نیاز مردم و صنایع مطلوب ارزیابی می‌شود.

وی با تشریح مفهوم پدافند غیرعامل، گفت: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرنظامی است که با هدف کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و مقابله با تهدیدات غیرنظامی انجام می‌شود.

گفتنی است، چهارم تا یازدهم آبان‌ماه به عنوان هفته پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده است.

کد مطلب 6996511

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