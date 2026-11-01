۲۰ پرونده تخلف صنفی در قم تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گشت مشترک تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و اتاق اصناف در جریان بازرسی‌های اخیر، عملکرد ۲۶ واحد صنفی را بررسی کرد.

در این بازرسی‌ها، واحدهایی از جمله نانوایی‌ها، هایپرمارکت‌ها و تعمیرگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفتند و برای ۲۰ واحد متخلف پرونده تعزیری تشکیل شد.

گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت، ارائه ندادن فاکتور و رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی و ساعات کاری، از جمله تخلف‌های شناسایی‌شده بود.

همچنین سازمان تعزیرات از برخورد سخت با نانوایی های متخلف در سطح شهر و استان خبر داده است.

این بازرسی‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل بازار انجام شده است.