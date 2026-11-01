لزوم تقویت تولید محتوای قرآنی در فضای مجازی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر یکشنبه در نشست شورای قرآن استان فارس با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه، آموزش‌وپرورش را یکی از مهم‌ترین نهادهای اثرگذار در تربیت نسل آینده دانست و گفت: شخصیت افراد در دوران ابتدایی و متوسطه شکل می‌گیرد و ازاین‌رو مدارس نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌های زمان‌بندی‌شده و قابل ارزیابی افزود: برنامه‌های توسعه فعالیت‌های قرآنی باید دارای شاخص‌های کمی و قابل اندازه‌گیری باشند تا میزان پیشرفت و تحقق اهداف آن‌ها مشخص شود.

استاندار فارس با اشاره به گسترش استفاده از فضای مجازی، تولید محتوای فاخر و اثرگذار قرآنی را ضروری دانست و اظهار کرد: در کنار فعالیت رسانه ملی و رسانه‌های رسمی در حوزه قرآن، نباید از ظرفیت فضای مجازی برای ترویج فرهنگ قرآنی غافل شد.

وی ادامه داد: تولید محتوای مناسب قرآنی برای انتشار در فضای مجازی باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر مقابله با محتوای نامناسب، زمینه آشنایی بیشتر جامعه با آموزه‌های قرآن کریم فراهم شود.

استاندار فارس همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآن‌خوانی در خانواده‌ها تأکید کرد و گفت: باید زمینه گسترش تلاوت قرآن در منازل فراهم شود و گروه‌های قرائت قرآن نیز مورد حمایت و تقویت قرار گیرند.

آموزه‌های قرآن باید در حل مسائل جامعه به کار گرفته شود

وی با بیان اینکه آموزه‌های قرآن کریم نباید صرفاً در مباحث نظری و تفسیری محدود بماند، اظهار کرد: قرآن باید وارد عرصه عملی زندگی مردم شود و از ظرفیت معارف آن برای حل مسائل و مشکلات جامعه استفاده کنیم.

استاندار فارس با اشاره به تجربه‌های علمی و حقوقی در بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی افزود: در برخی مراکز دانشگاهی و علمی تلاش شده است معارف قرآن مبنای بررسی و حل مسائل حقوقی، بین‌المللی و اجتماعی قرار گیرد که این رویکرد نشان‌دهنده ظرفیت گسترده قرآن برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: گاهی در مواجهه با مسائل مختلف به بن‌بست می‌رسیم که یکی از دلایل آن می‌تواند شناخت سطحی از معارف قرآن باشد؛ درحالی‌که قرآن برای ابعاد مختلف زندگی انسان آموزه‌ها و راهکارهای ارزشمندی دارد.

استاندار فارس تصریح کرد: باید تلاش کنیم قرآن در عرصه‌های مختلف زندگی مردم حضوری واقعی و عملی داشته باشد.

ظرفیت‌های مردمی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی فعال شود

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های قرآنی گفت: به دستگاه‌های مختلف تأکید شده است آیاتی که در جلسات و برنامه‌ها قرائت می‌شوند، متناسب با موضوع همان جلسه و برنامه انتخاب شوند.

استاندار فارس همچنین از تفاهم‌نامه سازمان تبلیغات اسلامی با مجموعه شهرداری‌های کشور برای توسعه فعالیت‌های قرآنی خبر داد و اظهار کرد: این تفاهم‌نامه با هدف گسترش فعالیت‌های قرآنی در شهرها و روستاها مورد توجه قرار گرفته و به دستگاه‌های مرتبط نیز ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی افزود: در بسیاری از روستاها افراد سالمند و معتمدی حضور دارند که از دانش و سواد قرآنی برخوردارند و می‌توان از این ظرفیت ارزشمند برای ترویج فرهنگ قرآن بهره گرفت.

پیش‌نویس مصوبات شورای قرآن پیش از جلسات ارائه شود

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تقویت روند تصمیم‌گیری در جلسات شورای قرآن گفت: پیش‌نویس مصوبات باید پیش از برگزاری جلسات در اختیار اعضا قرار گیرد تا فرصت کافی برای بررسی و اظهارنظر درباره آن‌ها فراهم شود و تصمیم‌گیری‌ها با آمادگی بیشتری انجام گیرد.

وی همچنین خواستار تهیه پیش‌نویس مکاتبات با بانک‌ها و شرکت‌ها برای پیگیری موضوعات و تأمین منابع موردنیاز فعالیت‌های قرآنی شد و افزود: پس از تهیه این مکاتبات، آن‌ها را امضا و برای پیگیری و اجرا ابلاغ خواهم کرد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت پیگیری تأمین منابع در سطح استان خاطرنشان کرد: یکی از دستورکارهای نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان نیز باید به این موضوع اختصاص یابد.

وی در پایان با تأکید بر فراگیری جلسات و برنامه‌های قرآنی گفت: این جلسات باید برای همه اقشار جامعه باشد و نباید حضور در آن‌ها به گروه یا جریان خاصی محدود شود.

استاندار فارس تأکید کرد: همه افراد با هر سلیقه و دیدگاهی باید امکان حضور در برنامه‌های قرآنی را داشته باشند و این جلسات نباید به سمت سیاسی و جناحی شدن حرکت کنند.