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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

میزان تردد در جاده‌های زنجان ۱۵ درصد کاهش یافت

میزان تردد در جاده‌های زنجان ۱۵ درصد کاهش یافت

زنجان- رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: از ابتدای سال جاری ۲۲ میلیون وسیله نقلیه در جاده‌های استان تردد کرده که این میزان نسبت به مدت مشابه قبل ۱۵ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی با تشریح آخرین آمار و ارقام مربوط به تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان زنجان اظهار داشت: در مجموع هفت ماهه سال جاری، ۱۱ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۴۲ وسیله نقلیه به استان وارد و ۱۰ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۵۷۲ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌ است.

وی با اشاره به میانگین تردد روزانه و ساعتی در جاده‌های استان، افزود: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، متوسط تردد روزانه در محورهای مواصلاتی ۱۰۳ هزار و ۹۴۰ دستگاه و متوسط تردد ساعتی نیز چهار هزار و ۳۳۱ وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در ادامه به آمار ترددها در نخستین ماه پاییز اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار استخراجی، در مهرماه سال جاری مجموع تردد ورودی و خروجی محورهای مواصلاتی استان زنجان به ۲ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۸۲۵ خودرو رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

محمدی خاطرنشان کرد: بیشینه مجموع تردد ورود و خروج به استان طی این دوره، در روز سوم مهرماه با تردد ۱۵۰ هزار خودرو به ثبت رسید.

وی درباره پرترددترین محور مواصلاتی استان تصریح کرد: بیشترین ترافیک طی این مدت مربوط به آزادراه زنجان – قزوین (باند جنوبی) با حدود ۸۲۸ هزار و ۲۲۱ وسیله نقلیه و با نرخ متوسط ۱,۱۴۴ تردد در ساعت بوده است. همچنین آزادراه زنجان - قزوین و مسیرهای بالعکس آن، کانون بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز در سطح استان گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان یادآور شد: سهم وسایل نقلیه سنگین از کل ترددهای ثبت‌شده در محورهای استان در مهرماه معادل ۲۳ درصد بوده است.

کد مطلب 6996776

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