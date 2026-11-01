به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی با تشریح آخرین آمار و ارقام مربوط به تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان زنجان اظهار داشت: در مجموع هفت ماهه سال جاری، ۱۱ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۱۴۲ وسیله نقلیه به استان وارد و ۱۰ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۵۷۲ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌ است.

وی با اشاره به میانگین تردد روزانه و ساعتی در جاده‌های استان، افزود: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، متوسط تردد روزانه در محورهای مواصلاتی ۱۰۳ هزار و ۹۴۰ دستگاه و متوسط تردد ساعتی نیز چهار هزار و ۳۳۱ وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان در ادامه به آمار ترددها در نخستین ماه پاییز اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار استخراجی، در مهرماه سال جاری مجموع تردد ورودی و خروجی محورهای مواصلاتی استان زنجان به ۲ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۸۲۵ خودرو رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

محمدی خاطرنشان کرد: بیشینه مجموع تردد ورود و خروج به استان طی این دوره، در روز سوم مهرماه با تردد ۱۵۰ هزار خودرو به ثبت رسید.

وی درباره پرترددترین محور مواصلاتی استان تصریح کرد: بیشترین ترافیک طی این مدت مربوط به آزادراه زنجان – قزوین (باند جنوبی) با حدود ۸۲۸ هزار و ۲۲۱ وسیله نقلیه و با نرخ متوسط ۱,۱۴۴ تردد در ساعت بوده است. همچنین آزادراه زنجان - قزوین و مسیرهای بالعکس آن، کانون بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز در سطح استان گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان یادآور شد: سهم وسایل نقلیه سنگین از کل ترددهای ثبت‌شده در محورهای استان در مهرماه معادل ۲۳ درصد بوده است.