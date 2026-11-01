به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی اعلام کرد که سومین نشست مشترک اعضای هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران با رویکرد تجمیع و هم‌افزایی حداکثری دو مجموعه، به ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار شد.

این نشست تخصصی در ادامه سلسله جلسات مشترک دو سازمان و با هدف تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها، یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها و پیشبرد هرچه سریع‌تر پروژه‌های عمرانی و نوسازی شهری با تمرکز ویژه بر استان خوزستان تشکیل شد.

در این نشست، با تأکید بر استمرار رویکرد تجمیع و هم‌افزایی ساختاری میان سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران، ابعاد همکاری‌های مشترک مورد ارزیابی قرار گرفت.

علی نبیان بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت سازمان ملی در راستای پشتیبانی همه‌جانبه از ماموریت‌های شرکت بازآفرینی تأکید کرده و خواستار تسریع در فرآیندهای اجرایی پروژه ساماندهی فاضلاب محلات بحرانی استان خوزستان و پروژه مسکونی منبع آب شد.

همچنین به منظور بررسی میدانی موانع پیش روی پروژه‌ها، مقررشد تا هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در آینده‌ای نزدیک با سفری کاری به استان خوزستان، از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌های بازآفرینی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.

اولویت‌بندی اتمام پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد

یکی از مهم‌ترین مصوبات و محورهای تأکید شده در این نشست، تمرکز منابع و امکانات بر پروژه‌های نیمه‌تمامی بود که به مرحله پایانی نزدیک شده‌اند. بر این اساس، مقرر شد تمامی پروژه‌های بازآفرینی شهری که از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردارند، به عنوان اولویت نخست اجرایی در دستور کار قرار گرفته و با رفع موانع، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

استمرار نشست‌های تخصصی و رصد مستمر مصوبات

در بخش پایانی این نشست، با تأکید بر استمرار نشست‌های معاونان و مدیران دو مجموعه، مقرر شد جلسات هیئت‌مدیره به صورت منظم و پیوسته برگزار شود تا روند اجرای مصوبات با دقت رصد شده و موانع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف گردد.