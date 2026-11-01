به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کنعانپور در شورای اداری شهرستان سرعین با اشاره به شرایط حساس کنونی، اظهار کرد: مدیران باید با آمادگی لازم و رویکردی مسأله‌محور در میدان عمل حضور داشته باشند و برای رفع مشکلات مردم و پاسخگویی به مطالبات آنان تلاش کنند.

وی تقویت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی را از الزامات مدیریت اجرایی دانست و بر ضرورت صیانت از جایگاه فرمانداری به‌عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان تاکید کرد.

مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل رعایت اخلاق سیاسی و نقد منصفانه و سازنده را ضروری و مطلوب عنوان کرد و گفت: برنامه‌های عمومی باید در راستای منافع ملی و تقویت همبستگی اجتماعی و همراه با حفظ احترام قوا و دولت باشد و از اختلاف‌افکنی، دوقطبی‌سازی و طرح منافع حزبی و فردی در آن‌ها پرهیز شود.

گفتنی است در بخش دیگری از این نشست، سیدرضا فاطمی به‌عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار سرعین معرفی و از خدمات علی مصری، سرپرست پیشین این معاونت قدردانی شد.