تحقق پدافند غیرعامل نیازمند مشارکت مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر براتچیان در نشست خبری هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد: پدافند غیرعامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روان‌شناختی، پزشکی و مهندسی را در بر می‌گیرد.

وی افزود: آموزش عمومی باید از سنین پایین آغاز شود تا افراد در مواجهه با شرایط غیرعادی، تصمیم‌های درست و آگاهانه بگیرند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اردبیل بیان کرد: انسجام اجتماعی، تقویت پیوندهای خانوادگی، توجه به استانداردهای ایمنی و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور، از عوامل مؤثر در افزایش توان جامعه برای عبور از بحران‌ها است.

براتچیان گفت: فرهنگ پیشگیری، آمادگی و مسؤولیت‌پذیری باید به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود تا جامعه در برابر تهدیدها آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.