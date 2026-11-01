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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۴

محکومیت حمله هوایی سعودی‌ها به دانشگاه الحدیده

محکومیت حمله هوایی سعودی‌ها به دانشگاه الحدیده

مقام‌های یمنی ضمن محکومیت شدید حمله سعودی به دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده، عربستان را مسئول این جنایت دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مقام های محلی در استان الحدیده حمله مستقیم جنگنده‌های متجاوز سعودی به دانشکده پزشکی و علوم بهداشتی دانشگاه الحدیده را محکوم کردند.

مقامات محلی الحدیده افزودند: هدف قرار دادن یک مرکز دانشگاهی و پزشکی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اقدامی تجاوزکارانه و عمدی برای تخریب مراکز آموزشی است. عربستان را مسئول کامل این جنایت می‌دانیم و از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های دانشجویی و نهادهای دانشگاهی می‌خواهیم نقض آشکار زیرساخت‌ها را محکوم کنند.

هیئت ملی حقوق بشر یمن هم اعلام کرد: هدف قرار دادن جایگاه شرکت نفت در باجل و دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده از سوی عربستان را محکوم می‌کنیم و این دو حمله را جنایت جنگی می‌دانیم. بمباران مراکز آموزشی و اهداف غیرنظامی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و حمله به آنها تحت هر بهانه‌ای ممنوع است.

جنگنده‌های سعودی امروز یکشنبه با دو حمله هوایی، دانشکده پزشکی دانشگاه الحدیده را در غرب یمن هدف قرار دادند.

کد مطلب 6996853

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    نظرات

    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      حالا پاکستان لال مونی گرفته که ببینه عربستان سرمردم یمن جنایتهایی شبیه اسراییل وترامپ انجام می دهند

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