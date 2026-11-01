https://mehrnews.com/x3dvbw ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ کد مطلب 6996930 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲ ۲۴۶ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان شیروان- مردم شیروان با گذشت ۲۴۶ شب از شروع تجمعات، همچنان پای کار انقلاب و وطن ایستاده اند. دریافت 8 MB کد مطلب 6996930 کپی شد مطالب مرتبط ۲۴۵ شب ایستادگی شیروانیها در میدان غزلی: اسفراین ۲۲ آبان میزبان پیکر مطهر ۲ شهید گمنام میشود ایستادگی مردم رشت در موج دویست و چهل و ششم با رمز «یا حیدر» پیام روشن سنندجیها به دشمنان؛ ایران متحد و یکدل است حضور مردم شیروان در شب ۲۴۴ محمدزاده قانعی: راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان ساعت ۹ آغاز میشود حضور تمامعیار مردم شیروان در شب ۲۴۳ تجمعات تداوم حضور شیروانیها در شب دویست و چهل و هفتم تجمعات شبانه شیروان در ایستگاه ۲۴۲ تجمعات شبانه برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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