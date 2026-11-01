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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

۲۴۶ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان

۲۴۶ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان

شیروان- مردم شیروان با گذشت ۲۴۶ شب از شروع تجمعات، همچنان پای کار انقلاب و وطن ایستاده اند.

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کد مطلب 6996930

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