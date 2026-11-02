به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته پدافند غیرعامل، رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی آماده‌به‌کاری مولدهای برق اضطراری مراکز حساس، مهم و حیاتی کشور با محوریت وزارت نیرو برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر صبح دوشنبه در این رزمایش اظهار کرد: این رزمایش با هدف ارتقای آمادگی عملیاتی، بررسی عملکرد تجهیزات برق اضطراری و اطمینان از تداوم خدمات‌رسانی مراکز مهم در شرایط بحرانی اجرا شد.

غلامرضا حشمتی افزود: در جریان این عملیات، وضعیت آماده‌به‌کاری مولدهای برق اضطراری، تجهیزات جانبی، سامانه‌های پشتیبان و آمادگی نیروهای فنی و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی مراکز حساس و حیاتی بیان کرد: ارزیابی مستمر تجهیزات برق اضطراری، اطمینان از عملکرد صحیح مولدها و آمادگی مجموعه‌های مسئول برای مواجهه با قطعی برق، از اقدامات ضروری برای مدیریت حوادث پیش‌بینی‌نشده است.

این رزمایش با حضور وزیر نیرو، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو به‌صورت برخط و با مشارکت مسئولان مدیریت بحران و صنعت برق و آب استان بوشهر در مرکز کنترل برگزار شد.

در استان بوشهر، نیروهای عملیاتی و تیم‌های واکنش سریع با حضور در مراکز مشمول، عملکرد مولدهای برق اضطراری ۸ دستگاه اجرایی را در سه شهرستان بوشهر، دیلم و عسلویه ارزیابی و کنترل کردند.