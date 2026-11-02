به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدهادی شفیعی صبح امروز دوشنبه در همایش فصلی ستادهای توسعه و بازسازی عتبات عالیات شهرستان‌های استان خوزستان، با اشاره به تفاوت نگرش و اقتضائات نسل‌های مختلف، اظهار کرد: نسل جدید برای پذیرش و باور مفاهیم نیازمند تجربه و درک ملموس است و نقش رسانه و تبلیغات در انتقال مفاهیم فرهنگی و دینی و معرفی فعالیت‌های ستادهای بازسازی عتبات عالیات اهمیت دارد.

وی افزود: ارادت ریشه‌دار مردم این استان به اهل‌بیت (ع) پشتوانه ارزشمندی برای توسعه این حرکت است و امید می‌رود با تلاش و همت فعالان این عرصه، فعالیت‌های بازسازی عتبات عالیات روزبه‌روز گسترش یابد.

رئیس حوزه هنری خوزستان تصریح کرد: خادمان این عرصه در مسیری ارزشمند و مورد تأکید علما و امام شهید گام برمی‌دارند و با مشارکت در بازسازی بارگاه و حرم‌های مطهر اهل‌بیت (ع)، خدمتی ماندگار انجام می‌دهند.

حجت‌الاسلام شفیعی در پایان توضیح داد: خدمت در این مسیر فرصتی برای باقیات‌الصالحات است و این تلاش‌ها در روز قیامت زمینه‌ساز بهره‌مندی از شفاعت اهل‌بیت (ع) خواهد بود.