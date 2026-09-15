به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمود موسوی پیش از ظهر امروز سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس جدید این ستاد با قدردانی از همراهی مردم، علما، خیران و مسئولان استان گفت: خوزستان به دلیل همجواری با عراق و قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، جایگاه ویژهای در خدمترسانی به عتبات عالیات و زائران دارد.
وی با اشاره به سالهای فعالیت خود در مجموعه عتبات افزود: آنچه در این سالها انجام شد حاصل تلاش یک مجموعه بزرگ و همراهی مردم خوزستان بود و از همه کسانی که در این مسیر کمک کردند، تشکر و طلب حلالیت میکنم.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی با تشریح بخشی از تجربه مدیریتی خود در ستاد عتبات خوزستان گفت: در ابتدای فعالیت، یکی از مهمترین کارها ایجاد اعتماد در میان مردم و مسئولان بود چراکه بدون اعتماد عمومی، جمعآوری کمکهای مردمی و اجرای پروژههای عتبات امکانپذیر نبود.
وی ادامه داد: در کنار اعتمادسازی، اطلاعرسانی گسترده، مستندسازی فعالیتها و آموزش مسئولان ستادهای شهرستانی نیز دنبال شد تا فعالیتها از شکل سنتی خارج شده و با برنامه و دانش بیشتری ادامه پیدا کند.
رئیس سابق ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان اضافه کرد: برای مسئولان و نمایندگان ستادها کارگاههای آموزشی برگزار شد، زیرا معتقدیم هر مجموعهای برای موفقیت نیازمند آموزش و انتقال تجربه است.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به مشارکت خوزستان در پروژههای بازسازی عتبات گفت: نخستین پروژههایی که در دوره مسئولیت ما دنبال شد، با مشارکت بزرگان، مسئولان و مردم استان شکل گرفت و اسناد این پروژهها نیز موجود است.
وی افزود: مردم خوزستان در پروژههای مختلف حرمهای مطهر مشارکت کردند و در برخی طرحها علاوه بر کمکهای مالی، ظرفیتهای فنی و تخصصی استان نیز به میدان آمد.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی با اشاره به فعالیت نیروهای فنی خوزستان در بازسازی حرم حضرت زینب(س) گفت: پس از تکمیل بخشهای مختلف، مردم خوزستان در تأمین برخی نیازهای حرم نیز مشارکت کردند و بخشی از تجهیزات و اقلام مورد نیاز با کمک استان فراهم شد.
رئیس سابق ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان در ادامه با اشاره به نقش استان در اربعین اظهار کرد: خوزستان در سالهای گذشته یکی از مهمترین پایگاههای خدمترسانی به زائران اربعین بوده و مواکب استان در مرزهای شلمچه و چذابه خدمات گستردهای ارائه کردهاند.
وی با بیان اینکه ظرفیت مواکب خوزستان بسیار گسترده است، گفت: امروز حدود هزار و ۵۰۰ موکب رسمی و تعداد زیادی موکب غیررسمی در استان فعالیت میکنند و این ظرفیت عظیم مردمی باید بیش از گذشته تقویت شود.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی، آموزش موکبداران را یکی از نیازهای جدی اربعین دانست و گفت: موکبدار باید آموزش ببیند؛ هم آموزش علمی و هم آموزش عملی. تجربههای ارزشمندی در سالهای گذشته به دست آمده که باید به مسئولان و خادمان موکبها منتقل شود.
وی افزود: برگزاری دورههای آموزشی، ارزیابی عملکرد، تهیه مستندات و شناسنامهدار کردن مواکب از اقداماتی است که میتواند به ارتقای کیفیت خدمترسانی در اربعین کمک کند.
رئیس سابق ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان با اشاره به حضور مردم استان در عرصههای مختلف خدمترسانی گفت: مردم خوزستان در حوادث و بحرانهای مختلف از جمله زلزله کرمانشاه و دوران کرونا نیز پای کار بودند و نشان دادند که در زمان نیاز، ظرفیت بزرگی برای خدمت دارند.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی ادامه داد: همین ظرفیت مردمی باید حفظ و تقویت شود و نباید اجازه داد پشتوانه مردمی مواکب و مجموعههای خدمترسان تضعیف شود.
وی تأکید کرد: مواکب فقط محل پذیرایی از زائران نیستند، بلکه بخشی از سرمایه اجتماعی و ظرفیت مردمی کشور به شمار میروند و باید برای تقویت آنها برنامهریزی کرد.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی همچنین بر ضرورت ثبت و ارزیابی عملکرد مواکب تأکید کرد و گفت: تهیه مستند عملکرد مواکب، ارزیابی سالانه و ایجاد شناسنامه برای مواکب از جمله اقداماتی است که میتواند به ساماندهی بهتر این مجموعهها کمک کند.
وی افزود: ساماندهی مواکب به صورت شهرستانی و استفاده از ظرفیت مسئولان محلی، فرمانداران، ائمه جمعه، هیئتهای مذهبی و دیگر مجموعههای مردمی میتواند مسیر خدمترسانی را هموارتر کند.
حجتالاسلام و المسلمین موسوی با تأکید بر اهمیت تعامل میان مجموعههای مختلف استان گفت: در سالهای گذشته تلاش شد ارتباط مستمری با مدیران، فرمانداران، ائمه جمعه، هیئتهای مذهبی و مجموعههای اجرایی برقرار باشد و همین هماهنگی در بسیاری از موارد زمینه حل مشکلات را فراهم کرد.
وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم، خیران، مدیران و مسئولان استان خوزستان، برای رئیس جدید ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان آرزوی موفقیت کرد و گفت: مسیر خدمت به اهلبیت(ع) مسیر بزرگی است و امیدوارم این راه با قوت و هماهنگی بیشتر ادامه پیدا کند.
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