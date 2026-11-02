محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آمار حوادث تحت پوشش جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی این مدت، مجموعاً ۵ مورد حادثه توسط پایگاه‌های امداد و نجات استان پوشش داده شد.

وی با تفکیک نوع حوادث رخ‌داده افزود: از مجموع این ماموریت‌ها، ۲ مورد سوانح جاده‌ای، ۲ مورد فوریت‌های پزشکی و ۱ مورد مربوط به نزاع و درگیری بوده است که در مجموع ۱۰ نفر دچار حادثه و مصدومیت شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در ادامه به خدمات‌رسانی به مصدومان اشاره کرد و گفت: از این تعداد مصدوم، ۲ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۱ نفر خدمات درمان سرپایی دریافت کرد و ۱ نفر نیز توسط نیروهای امدادی رهاسازی شد؛ متأسفانه در این حوادث ۱ نفر نیز جان خود را در صحنه حادثه از دست داد.

مومنی در پایان با اشاره به پایگاه‌های فعال در این عملیات‌ها خاطرنشان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات عوارضی باغ فین کاشان، دولت‌قرین سمیرم، شهید غزنوی گلپایگان (با ۲ عملیات) و سه‌راهی سد چادگان در این ماموریت‌ها به یاری حادثه‌دیدگان شتافتند.