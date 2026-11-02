به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه مستند بنیاد روایت فتح، مستند «فیلسوف جنگ» به کارگردانی محسن اردستانی رستمی و تهیه‌کنندگی شهرام ناصری به دوران حرفه‌ای زندگی سپهبد شهید غلامعلی رشید از مبارزان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌پردازد که با بیش از نیم قرن مجاهدت در عرصه طراحی و عملیات نظامی در سطح برترین فرماندهان نظامی دنیا قرار داشت.

او در لحظات آغازین دفاع مقدس دوم، موسوم به جنگ ۱۲ روزه با حمله هوایی ارتش تروریستی رژیم صهیونی در منزلش به شهادت رسید.

مستند «فیلسوف جنگ» نخستین روایت تصویری جامع از زندگی، اندیشه‌ها و نقش راهبردی شهید سپهبد غلامعلی رشید است؛ فرماندهی که به‌دلیل دوری گزیدن از رسانه و دوربین‌گریزی، یکی از دشوارترین سوژه‌های مستندسازی در میان فرماندهان ارشد به شمار می‌رفت.

«فیلسوف جنگ» تلاش دارد با نگاهی مستند، ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه‌های راهبردی و نقش این فرمانده برجسته را در عرصه‌های مختلف دفاعی و نظامی کشور به تصویر بکشد.

این مستند متقاضی حضور در بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» است.

عوامل مستند «فیلسوف جنگ» عبارتند از کارگردان: محسن اردستانی رستمی، تهیه‌کننده: شهرام ناصری، نویسنده و پژوهشگر: هانیه کمری، گرافیست و هوش مصنوعی: امیر محمودی، تدوینگر: مهدی کهن مستمند، مدیر تصویربرداری: سیدمحمدرضا غضنفری، مدیر تولید: رضا احدی و تهیه شده در گروه مستند روایت فتح.