روایتی نوجوانانه از زندگی «آقا رشید» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نام غلامعلی رشید برای بسیاری یادآور سالها ایستادگی، دفاع از ایران و نقشآفرینی در تأمین امنیت کشور است. کتاب «آقا رشید» تلاش میکند فراتر از روایتهای رسمی و نظامی، تصویری انسانی و نزدیک از این فرمانده ارائه دهد و مخاطب را با ابعاد کمتر دیدهشده زندگی او آشنا کند.
در این کتاب، مخاطب با روایتهایی روبهرو میشود که از زبان نزدیکان، دوستان و همرزمان شهید غلامعلی رشید نقل شدهاند. این روایتها، علاوه بر مرور مقاطع مختلف زندگی او از دوران مبارزه تا سالهای مسئولیت و فرماندهی، ویژگیهای اخلاقی، روحیه مردمی، اخلاص، مسئولیتپذیری و نگاه او به زندگی را نیز به تصویر میکشند.
ساختار کتاب بر پایه ۲۱ روایت کوتاه شکل گرفته است؛ روایتهایی که با زبانی ساده و روان، امکان ارتباط بهتر نوجوانان با شخصیت اصلی کتاب را فراهم میکنند. نویسنده در این اثر از پرداختن صرف به رخدادهای نظامی پرهیز کرده و کوشیده است زندگی روزمره، منش فردی و سبک زندگی جهادی شهید رشید را در کنار مسئولیتهای مهم او به مخاطب معرفی کند.
«آقا رشید» علاوه بر معرفی یکی از فرماندهان برجسته معاصر، مفاهیمی همچون ایثار، تعهد، نظم، اخلاق، مسئولیتپذیری و خدمت به مردم را در قالب روایتهای داستانی به مخاطبان منتقل میکند و میتواند دریچهای برای آشنایی نسل نوجوان با یکی از شخصیتهای تأثیرگذار تاریخ معاصر ایران باشد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
غلامعلی از نوجوانی رازی در دل داشت. پانزده ساله بود که وارد مسیر مبارزه با رژیم شاه شد. در همان روزها، روحانی مبارزی به نام شیخ عبدالحسین سبحانی به او گفت: غلامعلی باید انقدر بی صدا و در سکوت باشی که حتی خانوادت هم از کارهات مطلع نباشن تا اطلاعات مخفی بمونه.
این حرف، مثل یک فرمان بود. غلامعلی تصمیم گرفت سکوت کند. نه یک سکوت معمولی، بلکه یک سکوت تمرینی….
کتاب «آقا رشید» نوشته سیده رقیه آذرنگ به همت انتشارات کتابک منتشر شده و برای گروه سنی بالای ۱۰ سال در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
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