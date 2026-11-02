به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، محمدجواد جلیلی در سی‌وهفتمین مانور طرح مدیریت هوشمند تلفات برق و هوشمندسازی که به‌صورت برخط و هم‌زمان با سراسر کشور برگزار شد، گزارشی از عملکرد این طرح در استان ارائه کرد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و ۱۵۳ دستگاه کنتور معیوب تعویض و ۱۷۹ مورد انشعاب غیرمجاز یا دستکاری‌شده شناسایی، جمع‌آوری و رفع شده است. همچنین ۲۴ مورد استفاده غیرمجاز از برق توسط دستفروشان و اصناف سیار شناسایی و جمع‌آوری شده است.

جلیلی افزود: در این مدت، دو هزار و ۶۲۳ حلقه چاه آب و پمپاژ کشاورزی مورد آزمایش قرار گرفته، هفت هزار و ۷۷۱ دستگاه کنتور برای مشترکان جدید نصب و چهار دستگاه شمارشگر نیز راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به اقدامات حوزه پایش و کنترل مصرف برق گفت: در این بازه زمانی هفت میلیون و ۵۰۴ هزار و ۳۰۰ کیلووات‌ساعت انرژی احصا و چهار هزار و ۳۳۷ مورد تست دیماندی انجام شده است. همچنین تعداد مشترکان دارای بیش از سه دوره عدم قرائت، ۳۲ هزار و ۳۱۱ مورد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ادامه داد: در بخش مدیریت مصرف نیز از یک‌هزار و ۱۷ مسجد و مرکز مذهبی بازدید و تست به عمل آمده، یک‌هزار و ۴۲ فیوز محدودکننده توان مصرفی نصب و دو هزار و ۲۷۴ ساعت نجومی تنظیم شده است.

وی تعدیل بار ۱۱ هزار و ۱۱۱ چراغ شهری، بین‌راهی و پارک‌ها، تبدیل ۱۲۰ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، نصب ۱۰۴ دستگاه ترانسفورماتور جدید و احداث ۱۲ فیدر جدید ۲۰ کیلوولت را از دیگر اقدامات انجام‌شده در چارچوب طرح مهتاب برشمرد.

این مانور با حضور مجتبی یادگاری، سفیر همدلی، و جمعی از ورزشکاران صنعت برق استان یزد برگزار شد؛ برنامه‌ای که در کنار اقدامات فنی و عملیاتی، بر ترویج فرهنگ مدیریت مصرف و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حوزه انرژی تأکید داشت.