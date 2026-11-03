به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری فر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نوسازی تجهیزات اندازه‌گیری مصرف آب اظهار کرد: از مجموع کنتورهای تعویض شده از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۵ هزار و ۷۳۹ دستگاه مربوط به مشترکان شهری و ۴ هزار و ۵۶۵ دستگاه مربوط به مشترکان روستایی بوده است.

وی با بیان اینکه کنتورهای فرسوده به مرور زمان دقت اندازه‌گیری خود را از دست می‌دهند، افزود: تعویض این تجهیزات نقش موثری در ثبت دقیق میزان مصرف، واقعی سازی قبوض آب‌بها و جلوگیری از بروز اختلاف در محاسبات مصرف مشترکان دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان ادامه داد: نوسازی و بهسازی تجهیزات اندازه‌گیری علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان یکی از اقدامات زیرساختی در مسیر مدیریت مصرف و کاهش هدر رفت ظاهری آب به شمار می‌رود.

بختیاری‌فر در پایان تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با تداوم برنامه شناسایی و تعویض کنتورهای فرسوده به صورت مستمر به دنبال افزایش دقت سامانه‌های اندازه‌گیری و بهبود مدیریت شبکه توزیع آب در شهرها و روستاهای استان است.