به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، سیدمهدی حسینی‌پور در حاشیه سی‌وهشتمین مانور مدیریت هوشمند تلفات برق و هوشمندسازی که همزمان با سراسر کشور و به‌صورت برخط با همکاری توانیر برگزار شد، اظهار کرد: مقابله با انشعاب‌های غیرمجاز و شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از محورهای اصلی این مانور است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پایش کنتورهای برق افزود: از ابتدای سال تاکنون ۶۹۲ گزارش خرابی کنتور در محدوده امور برق یک دریافت شده که پس از بازدیدهای میدانی، ۱۳۸ کنتور معیوب تشخیص داده شده است.

حسینی‌پور ادامه داد: در همین مدت ۴۴۳ دستگاه کنتور تعویض و با اجرای اقدامات فنی و نظارتی، ۳۳۲ هزار و ۹۳۴ کیلووات‌ساعت انرژی احیا شده است.

وی با تأکید بر تداوم نظارت بر شبکه توزیع برق خاطرنشان کرد: شناسایی انشعاب‌های غیرمجاز و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با هدف کاهش تلفات انرژی، حفاظت از شبکه برق و توزیع عادلانه انرژی دنبال می‌شود.