به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، پس از شکست مأموریت نجات رباتیک برای ارتقای مدار تلسکوپ فضایی «سوئیفت» (Swift)، این رصدخانه فضایی اکنون به شیوه کنترل‌نشده در حال بازگشت و ورود به اتمسفر زمین است.

تلسکوپ سوئیفت در نوامبر ۲۰۰۴ میلادی در مدار زمین قرار گرفت. این رصدخانه طی دو دهه فعالیت خود، با استفاده از سه تلسکوپ تخصصی (BAT، XRT و UVOT)، انفجارهای پرتو گاما (که قدرتمندترین انفجارهای کیهانی هستند) و بسیاری از رویدادها و پدیده‌های دیگر کیهانی را رصد و بررسی کرد.

در ۲۰ اکتبر سال جاری میلادی، ناسا اعلام کرد مدار سوئیفت به ارتفاع ۲۷۵ کیلومتری سطح زمین رسیده و این تلسکوپ حدود ۱۵۰۰ کیلوگرمی دیگر توان مقابله با اثرات نیروی پسار (آیرودینامیکی جو) را ندارد. پس از آنکه تیم کنترل پروژه در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا به این ابزار فضایی دستور دادند پیش از سقوط، فعالیت‌های خود را متوقف کند، تلسکوپ وارد حالت ایمن شد.

در حال حاضر، زمان دقیق و مکان دقیق ورود این تلسکوپ به جو زمین مشخص نیست.