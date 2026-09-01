رصدخانه فضایی در حال سقوط به جمع آوری اطلاعات می پردازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، محققان کنترل پروژه دو مورد ازسه ابزار علمی سوییفت یعنی تلسکوپ اشعه ایکس(XRT) و تلسکوپ فرابنفش- اپتیکی(UVOT)را روز ۲۶ آگوست روشن کردند. هر دو ابزار در ماه فوریه ۲۰۲۶ میلادی به عنوان بخشی از تمهیدات برای کاهش نیروی پسار اتمسفری و نگه داشتن این رصدخانه در مدار زمین به مدت کافی تا یک فضاپیمای دیگر به فضا ارسال شود و آن را به ارتفاع بالاتری ببرد، خاموش شده بودند.

سومین ابزار سوییفت که تلسکوپ برست آلرست (BAT) نام دارد، هنوز خاموش است. عملیات های آن در ماه آوریل برای ذخیره برق پایان یافت و محققان کنترل ابزار توانستند پنل های خورشیدی سوییفیت را به شیوه ای قرار دهند که میزان نیروی پسار ناشی از آن که در تعامل با اتمسفر زمین به وجود آمده بود را کاهش دهد. ناسا اعلام کرده تیم این پروژه امیدوارند جمع آوری داده ها با این ابزارها را در چند هفته آینده از سر گیرند.

در بیانیه مقامات ناسا آمده است: طی ۲۱ سال گذشته سوییفت ابزار چندگانه ناسا برای مطالعه کیهان بوده است. این رصدخانه فضایی طیف وسیعی از نورها، نقاط سریع در فوران های کوتاه مدت را رصد می کند و پیام های هشداری به دیگر ابزارهای موجود در فضا و زمین ارسال می کند تا به هماهنگی رصدهای بعدی کمک کند.

ناسا تصمیم گرفته بود برای نجات سوییفت از یک بازوی روباتیک به نام لینک استفاده کند. این ابزار در سوم جولای همراه موشک پگاسوس ایکس ال با هدف بلندپروازانه ملاقات با این رصدخانه، گرفتن و افزایش ارتفاع آن به فضا پرتاب شد. اما ماموریت نجات در اواخر جولای با مشکل روبرو شد زیرا لینک در نتیجه اختلال کنترل ارتفاع، چرخید و ارتباطات با آن قطع شد.

دو تا از سه چرخ ابزار قادر به عملکرد نبودند و از سوی دیگر سیستم پیشرانه گاز سرد آن نیز عملکرد خود را از دست داد.